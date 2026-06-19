Антикоррупционный суд уменьшил залог обвиняемому экс-главе Гатного

Высший антикоррупционный суд уменьшил с 2,68 до 2,41 млн грн залог, определенный бывшему председателю Гатненского сельского совета Киевской области Брониславу Корицкому. САП обвиняет его вместе с харьковским предпринимателем Александром Протасом в соорганизации завладения 27,3 млн грн на строительстве детского сада в Гатном.

Такое решение 4 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, ВАКС продлил арест Корицкого, но уменьшил ему залог до 2,68 млн грн. Эти средства внесли и он вышел из под стражи. Защитник Корицкого просил изменить меру пресечения его клиенту.

«Ходатайство – удовлетворить частично. Изменить обвиняемому (Корицкому – ред.) меру пресечения, установив залог в размере 2 415 000 грн. В остальном ходатайство отказать», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП заподозрили пятерых человек в завладении 27,3 млн грн на строительстве дошкольного учебного заведения в Гатном. Среди подозреваемых есть бывший сельский голова Бронислав Корицкий.

Следствие установило, что в конце 2017 директор ООО «Альянс ДС» Протас и председатель сельсовета Корицкий решили завладеть средствами бюджета местной общины. Коррупционную схему реализовали под предлогом строительства детского сада, в котором нуждалась община.

В феврале 2018 года сельский совет объявил открытые торги по строительству дошкольного учреждения на 280 мест, победу в которых одержало заранее определенное ООО «Проектно-строительный альянс». По условиям тендера ООО «Проектно-строительный альянс» должно было построить заведение и ввести его в эксплуатацию до конца 2018 года. Победитель торгов и чиновники сельсовета завладели более 27,3 млн грн во время строительства детсада, который до сих пор недостроен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.