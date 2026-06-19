До 1000 грн на гектар: Свириденко анонсировала новую программу помощи аграриям

Правительство запускает новую программу поддержки аграриев, которая предусматривает безвозвратную финансовую помощь на закупку украинских минеральных удобрений.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

18 июня 2026, 14:07 Лучшие для урожаев: какие области Украины имеют самые плодородные почвы «Слово и дело» показывает на инфографике, какие области Украины имеют лучшие почвы с учетом содержания гумуса, кислотности и количества питательных веществ.

Согласно решению правительства, фермеры смогут получить до 1000 гривен на гектар для приобретения комплексных минеральных удобрений отечественного производства.

Помощь будет предоставляться в расчете до 7 тонн удобрений на каждые 100 гектаров угодий. Подать заявку можно будет через Государственный аграрный реестр.

Кроме того, правительство увеличило максимальные размеры компенсаций на мелиорацию. Теперь аграрии и организации водопользователей смогут получить более 30 тысяч грн на гектар по всей стране и более 48 тысяч грн на гектар на прифронтовых территориях. Ожидается, что это позволит ускорить восстановление и модернизацию оросительных систем и расширить площади орошаемых земель. Начиная с 2027 года, размер такой поддержки будет ежегодно индексироваться.

«Фермеры смогут быстрее восстанавливать и модернизировать оросительные системы, а также расширять площади орошения там, где оно сегодня наиболее необходимо. С 2027 года эта поддержка будет ежегодно индексироваться», – написала Свириденко.

Напомним, в апреле сообщалось, что Кабмин внедряет новые механизмы поддержки аграрного бизнеса, в частности страхование военных рисков и грантовые программы на восстановление.

Ранее «Слово и дело» рассказывало, какими были объемы импорта и экспорта удобрений Украиной до вторжения рф и в течение большой войны.

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