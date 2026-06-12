В Британии назначили нового министра обороны после отставки Хили

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о назначении нового министра обороны после отставки Джона Хили. Им стал Дан Джарвис, который ранее занимал должность государственного министра по вопросам безопасности британского МВД.

Об этом пишет Sky News.

11 июня 2026, 15:41 «Вы не смогли»: министр обороны Британии Хили обвинил правительство Стармера и подал в отставку Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку из-за разногласий с правительством относительно финансирования Вооруженных Сил. Он заявил, что нынешнего бюджета недостаточно на фоне растущих угроз безопасности, в частности со стороны рф.

Сообщается, что нового министра выбрали после того, как Джон Хили ушел в отставку по собственному желанию, заявив о проблемах с финансированием оборонного сектора Британии.

Стармер, комментируя назначение Дэна Джарвиса министром обороны, заявил, что главным приоритетом является безопасность граждан и укрепление обороноспособности страны. По его словам, правительство усиливает армию на фоне роста глобальных угроз и обеспечивает крупнейшее стабильное увеличение оборонных расходов со времен Холодной войны.

Премьер отметил, что Великобритания должна предоставить своим вооруженным силам необходимые возможности для защиты страны в «опасном и нестабильном мире».

Известно, что Дан Джарвис является депутатом парламента с 2011 года, а также бывшим мэром Южного Йоркшира. До работы в правительстве он служил офицером в Парашютном полку британской армии и принимал участие в миссиях в Косово, Сьерра-Леоне, Ираке и Афганистане.

Напомним, министр обороны Британии Джон Хили ушел в отставку из-за разногласий с Кабмином относительно военного бюджета. Он обвинил правительство Кира Стармера в недостаточном финансировании армии, что, по его мнению, мешает стране эффективно реагировать на современные угрозы безопасности.

Стоит заметить, что критика в сторону британского премьера усилилась после местных выборов, где партия Стармера потерпела поражение. Сообщалось, что политик может уйти в отставку, однако позже он опроверг эту информацию.

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