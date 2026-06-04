Суд закрыл дело о госизмене детектива НАБУ Гусарова из-за отказа прокурора

Шевченковский районный суд Киева освободил детектива НАБУ Виктора Гусарова от уголовной ответственности по делу о государственной измене после того, как сторона обвинения отказалась от поддержания обвинений.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Как отмечается, прокурор Кравченко Руслан Ижук заявил, что суду не удалось собрать достаточных доказательств причастности Гусарова к агентурной сети. В связи с этим производство по делу о госизмене просили закрыть.

После этого в материалах дела осталась только статья о несанкционированных действиях с информацией, однако сроки привлечения к ответственности по ней уже истекли. Это и стало основанием для освобождения детектива от ответственности.

В Центре противодействия коррупции отметили, что Гусаров, как и детектив Магамедрасулов и его отец, провели в следственном изоляторе более пяти месяцев.

Напомним, в СБУ утверждали, что детектив НАБУ Виктор Гусаров передавал информацию с ограниченным доступом бывшему заместителю начальника охраны Януковича более 60 раз. Кроме него, в сеть ФСБ входили еще трое лиц, которые были разоблачены ранее.

Также ранее Служба безопасности Украины опубликовала материалы, которые свидетельствуют о том, что во время полномасштабной войны один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ вместе со своим отцом якобы организовывал незаконную торговлю с россией.

Согласно материалам дела, речь шла о Руслане Магамедрасулове. Его задержали 21 июля по подозрению в ведении незаконного бизнеса в рф. 22 июля суд Киева избрал Магамедрасулову меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

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