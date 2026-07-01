Жара отступает: в Украину идет холодный атмосферный фронт с грозами и ливнями

В Украине в ближайшие дни ожидается изменение погоды – жаркую воздушную массу постепенно вытеснит холодный атмосферный фронт. В регионах пройдут дожди с грозами, местами возможны сильные ливни, град и шквалы, а температура воздуха снизится.
Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, в четверг, 2 июля, ночью дожди с грозами накроют западные области и Одесскую область. Днем неустойчивая погода распространится на большую часть Украины, кроме Крыма и восточных регионов. В центральных и северных областях возможны сильные ливни, град и шквалы со скоростью до 15–20 м/с.
Температура ночью составит +18…+23 °С, днем – +30…+36 °С. В то же время на западе будет прохладнее – +20…+27 °С.
В пятницу, 3 июля, грозовые дожди ожидаются ночью в центральных, северных и части южных областей. Днем зона осадков сместится на Левобережье, а в других регионах будет преобладать сухая погода. Температура днем снизится до +22…+27 °С, однако на востоке, в Крыму и Приазовье еще сохранится жара до +30…+35 °С.
В субботу, 4 июля, кратковременные дожди с грозами возможны только на востоке и севере Левобережья. На остальной территории будет без существенных осадков. Температура ночью опустится до +11…+17 °С, днем ожидается +22…+27 °С.
В воскресенье, 5 июля, осадков почти не прогнозируют. Только на крайнем северо-западе возможны небольшие дожди. Ночью температура составит +10…+15 °С, днем – +22…+27 °С, на юге и Закарпатье – до +28…+31 °С.
Синоптик Наталка Диденко также подтвердила, что ослабление жары начнется с западных областей 2 июля, а 3–4 июля более прохладный воздух придет на большую часть Украины.
Напомним, ранее синоптики сообщали о том, что ближе к выходным в страну начнет поступать более прохладный воздух из Скандинавии и Балтии, что вызовет снижение температуры.
Как известно, из-за экстремально высоких температур в Европе с 21 июня зафиксировали более 1300 смертей.
А ранее мы писали о том, какие температурные рекорды фиксировали в мире в 2025 году.
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