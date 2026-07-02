Армия рф сбросила авиабомбу на Днепропетровщину: погибла школьница, есть пострадавшие

Российские оккупанты 2 июля атаковали авиабомбами Днепропетровскую область. Военные путина ударили по Богиновской общине Синельниковского района, там погибла девочка семи лет.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Телеграм-канале.

«Россияне убили 7-летнюю девочку и ранили еще четырех человек, среди них – ребенок. Враг нанес удар УАБ по Богиновской общине Синельниковского района», – написал он.

Как выяснилось, в результате удара рф пострадала целая семья. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 11-летнюю девочку. Также госпитализировали троих взрослых. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, отметил Ганжа.

Напомним, в ночь на 2 июля россия нанесла массовый комбинированный удар по территории Украины, применив 74 ракеты различных типов и почти 500 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 524 воздушные цели. Основной удар пришелся на Киев.

В столице зафиксированы повреждения более чем на 30 локациях. Преимущественно это обычные жилые дома. Также разрушения получили станция скорой помощи, научный институт, гостиница, предприятия. По состоянию на данный момент известно, что 20 человек погибли, более 85 – ранены.

После обстрела в столице был перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта.

Также в Киеве 3 июля объявлено Днем траура в память о жертвах обстрела российской федерации. В пятницу в столице запрещены любые развлекательные мероприятия.

В Киевской области в результате ночного удара пострадали семь человек. Также из-за массированной атаки зафиксированы обесточивания в Киеве и еще четырех регионах страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.