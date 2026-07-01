Российский удар УАБами по Харькову: Терехов уточнил количество погибших и раненых

Национальная безопасность
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В результате российского авиаудара по Харькову погиб один человек, еще 32 гражданских пострадали, сообщил мэр города.
Фото: ГСЧС

В результате российского авиаудара по Харькову погиб один человек, еще 32 гражданских получили травмы и ранения.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Ранее местные власти заявляли о гибели двух человек, но, по уточненной информации, жертвой атаки стал 15-летний парень.

Терехов рассказал, что в целом враг применил 7 управляемых авиабомб. Попадания были зафиксированы в трех районах – Киевском, Основянском и Новобаварском.

«На местах прилетов коммунальные службы ликвидируют последствия обстрелов», – добавил мэр.

Стоит также отметить, что в ГСЧС уже показали видео и фото последствий удара оккупантов.

Напомним, в ночь на 1 июля вражеские войска атаковали дронами Днепропетровщину и нанесли удар КАБами по Запорожью. В результате обстрелов погибла женщина, еще четверо гражданских получили ранения.

Кроме того, сегодня оккупанты дважды атаковали Херсон. Утром россияне попали по маршрутке, а днем враг ударил «шахедом» по центру города. Есть жертвы и раненые.

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