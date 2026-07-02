Оккупанты ударили по заправке и учебному заведению в Сумах, есть раненые

Российские оккупационные войска сегодня, 2 июля, ударили управляемой авиабомбой по учебно-воспитательному комплексу в Сумах, где летом проводили занятия с детьми, и атаковали дроном АЗС, в результате чего пострадали пятеро гражданских.

Об этом сообщает начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

«Враг ударил УАБом по УВК в Сумах, в котором проводились воспитательные занятия с детьми в летний период», – заявил Кривошеенко.

Согласно его словам, предварительно ранения получили две воспитательницы учреждения, они находятся в состоянии средней тяжести. Глава ГВА подчеркнул, что в результате атаки дети не пострадали, так как успели покинуть учреждение.

Кроме этого, были повреждены три частных дома и два автомобиля, расположенные рядом с местом авиаудара.

При этом после обеда россияне нанесли удар по автозаправочной станции в Заречном районе, в результате чего пострадали трое гражданских.

Как отмечается, пострадавших женщин 23 и 18 лет и 47-летнего мужчину госпитализировали в медучреждения, им оказывается необходимая помощь.

Как известно, в одной из общин Сумщины развернут сеть мобильных АЗС.

Напомним, в Киеве продолжает расти число жертв в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля. На данный момент известно уже о 21 погибшем.

Также сообщалось, что киевское метро снова приняло рекордное количество людей во время ночной массированной атаки 2 июля.

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