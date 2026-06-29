Враг ударил УАБами по Харькову: есть погибший и раненые, повреждены электросети

Войска российской федерации вечером 29 июня атаковали УАБами Харьков. Один человек погиб, есть пострадавшие. В одном из районов города повреждена электрическая сеть.

Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграм-каналах.

По данным Терехова враг атаковал бомбами Холодногорский район города. В результате атаки один человек погиб, еще 10 человек получили ранения. Среди травмированных есть «тяжелые».

«На данную минуту есть подтвержденная информация об одном погибшем человеке, среди раненых есть тяжелые», – написал Терехов.

Также он добавил, что поврежден городской коммунальный и частный транспорт, есть аварии в электросетях.

«Поврежден трамвай и электрическая сеть, более 15-ти авто, здание предприятия и прилегающие к месту попадания дома», – отметил он.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, среди пострадавших 65-летняя и 20-летняя женщины, а также мужчина 54 лет. Сейчас на месте работают экстренные службы и медики, которые оказывают людям всю необходимую помощь.

«Медики, ГСЧС, полиция продолжают работу на месте обстрела», – написал Синегубов.

Позже был зафиксирован еще один удар по Холодногорскому району. Однако, к счастью, УАБ не сдетонировал. На месте работают взрывотехники.

По данным на 16:48, количество пострадавших возросло до 10. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Также он уточнил, что погибшей оказалась молодая девушка 23 лет.

Напомним, утром 29 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Днепр. Вражеская цель попала в частное предприятие. Люди погибли на месте, многие пострадавшие получили средние и тяжелые ранения. Медики оказали всем необходимую помощь.

По последним официальным данным, в результате удара рф по Днепру пострадали 29 человек. 5 украинцев – погибли.

Также сегодня днем российская оккупационная армия атаковала беспилотником маршрутку в жилом районе Запорожья. В результате удара погибли по меньшей мере три человека, еще 8 человек ранены, среди них – ребенок.

А ночью российские войска атаковали Украину 108 ударными беспилотниками разных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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