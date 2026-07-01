Оккупанты попали в частный дом в Харькове, есть погибшие и раненые (обновлено)

Национальная безопасность
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Армия рф в среду, 1 июля, нанесла удар по частному дому в Киевском районе Харькова, есть погибшие и раненые.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российская оккупационная армия в среду, 1 июля, нанесла удар по частному дому в Киевском районе Харькова, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По данным местных властей, российские войска ударили по Харькову, в частности, управляемой авиабомбой. Изначально сообщалось, что результате атаки есть раненые, но их точное количество и состояние еще уточняется.

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Глава ОВА Олег Синегубов сначала уточнил, что количество пострадавших увеличилось до шесть, среди них – 16-летний парень. Позже он добавил, что в результате российской атаки на город есть жертвы.

По последней информации, в целом по Харькову было нанесено пять ударов. Три попадания зафиксированы в Основянском районе, еще два – в Киевском. Экстренные службы проводят обследование мест возможных ударов.

Мэр Харькова добавил, что в Новобаварском районе подтверждена гибель двух человек. Один из них – пятнадцатилетний парень.

Напомним, в ночь на 1 июля вражеские войска атаковали дронами Днепропетровщину и нанесли удар КАБами по Запорожью. В результате обстрелов погибла женщина, еще четверо гражданских получили ранения.

Стоит также отметить, что сегодня оккупанты дважды атаковали Херсон. Утром россияне попали по маршрутке, а днем враг ударил «шахедом» по центру города. Есть жертвы и раненые.

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Пострадавшие Харьков Игорь Терехов Война в Украине Управляемая авиабомба
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