Авиаудар рф по Харькову: количество пострадавших выросло

Количество пострадавших в результате российского авиаудара по Харькову возросло до 12 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, оккупанты применили две авиабомбы УМПБ-5. Один из боеприпасов попал в проезжую часть вблизи нежилого здания.

Среди пострадавших – девушка с взрывной травмой и ожогами почти 90% поверхности тела. Также повреждены трамвай, автомобили, контактная сеть электротранспорта и нежилые здания.

Второй боеприпас упал на территории частного домовладения, однако не сдетонировал. Несмотря на это, в результате удара получили еще две женщины.

«При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – говорится в заявлении.

Напомним, что удар УАБами по Харькову был нанесен 29 июня. В результате атаки погиб один человек, также сообщалось о 10 пострадавших.

Также сообщалось, что утром 29 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Днепр. Вражеская цель попала в частное предприятие. По последним данным, в результате удара рф по Днепру погибли 5 человек, еще 29 – пострадали.

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