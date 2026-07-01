Армия рф повторно атаковала Херсон: дрон ударил по админзданию, есть жертва

Днем 1 июля российская армия вторично атаковала Херсон БПЛА. Дроном типа «Гербера/Шахед» оккупанты ударили по центру города, где расположены админздания. На месте чрезвычайного происшествия погибла женщина.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Телеграм-канале.

«Посреди дня российские оккупанты атаковали ударным беспилотником типа «Гербера/Шахед» центр Херсона. В результате этой атаки одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», – написал он и добавил, что сейчас соответствующие службы устанавливают ее личность.

Прокудин, в частности, отметил, что из-за попадания вражеского дрона в помещении возник пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС. Также в соседних домах взрывной волной и обломками выбило стекла.

Также из-за удара россиян две жительницы города получили ранения. Сейчас они находятся в больнице, где получают необходимую медицинскую помощь.

Стоит отметить, что это уже вторая атака рф сегодня. Утром оккупанты попали по маршрутке, которая везла людей по делам. По последним уточненным данным, девять человек получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Среди пострадавших – две медицинские работницы.

Как отметил глава ОВА, российский оператор намеренно направил беспилотник в сторону маршрутки.

«В результате удара на глазах у матери погибла ее 18-летняя дочь. Девушка ехала оформить документы для поступления», – отметил он.

Сейчас 6 человек госпитализировали в больницу. Одна из пострадавших получила крайне тяжелые ранения – медики провели операцию и стабилизировали ее состояние. Женщина находится в реанимационном отделении.

Всего из-за утреннего удара рф известно о 2 погибших.

Напомним, также в ночь на 1 июля вражеские войска атаковали дронами Днепропетровщину и нанесли удар КАБами по Запорожью. В результате обстрелов погибла женщина, еще четверо гражданских получили ранения.

А накануне россияне атаковали авиабомбами город Сумы и массированно ударили БПЛА по Запорожью. В результате атаки рф было известно о более чем 20 пострадавших.

Кроме этого российские оккупационные войска во вторник, 30 июня, нанесли удар беспилотниками по Богодухову Харьковской области. В результате атаки ранены гражданские.

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