Оккупанты нанесли новые удары по гражданскому транспорту в Запорожье

Российские оккупационные войска после обеда 29 июня совершили новые атаки на гражданский транспорт в Запорожье. В результате ударов есть пострадавшие.

Об этом рассказал начальник областной военной администрации Иван Федоров.

По информации местных властей, один из вражеских БПЛА попал в гражданский автомобиль в одном из районов города. В результате этого удара обошлось без пострадавших.

После этого российские военные атаковали пассажирский автобус. Дрон взорвался рядом с транспортным средством, в котором находились люди. По предварительной информации, ранения получили четыре пассажира.

Напомним, что сегодня российская оккупационная армия атаковала беспилотником маршрутку в жилом районе Запорожья. Жертвами обстрела стали три человека, еще 8 гражданских пострадали.

Кроме того, утром 29 июня россияне нанесли ракетный удар по городу Днепр. Вражеская цель попала в частное предприятие, в результате ракетного удара рф пять человек погибли и уже известно о 29 пострадавших.

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