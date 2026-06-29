Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 29, есть «тяжелые»

Вследствие российского ракетного удара по Днепру 29 июня снова возросло количество пострадавших. По состоянию на данный момент сообщается уже о 29 раненых.

Об этом информируют ГСЧС Украины и начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Телеграм-каналах.

«В результате российского ракетного удара предварительно погибли 5 человек, еще 29 – ранены. Повреждено частное предприятие», – говорится в сообщении спасателей.

На месте продолжают работать спасатели, медики и все экстренные службы города.

По данным начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Люди получили ранения различного характера и степени тяжести. У многих диагностированы черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, переломы и акубаротравмы.

Также Александр Ганжа обнародовал видео с последствиями ракетного удара российских войск. На кадрах видны масштабы нанесенных повреждений: здание непригодно для эксплуатации, выбиты окна, повреждены металлические конструкции стен и перекрытия. Вокруг стоят разбитые автомобили.

Напомним, утром 29 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Днепр. Вражеская цель попала в частное предприятие. Люди погибли на месте, многие пострадавшие получили средние и тяжелые ранения. Медики оказали всем необходимую помощь.

Также сегодня днем российская оккупационная армия атаковала беспилотником маршрутку в жилом районе Запорожья. В результате удара погибли по меньшей мере три человека, еще 7 человек ранены, среди них – ребенок.

А ночью российские войска атаковали Украину 108 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Змиевской общине Чугуевского района Харьковской области. Во время эвакуации мирного населения в результате

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