В Запорожье выросло количество пострадавших после атаки рф, один человек погиб

В Запорожье выросло количество пострадавших после утренней российской атаки. К медикам обратились 11 человек, среди них двое детей, также известно об одном погибшем.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

28 июня 2026, 11:26 Россияне атаковали Запорожье УАБами, есть раненые Утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки ранены три человека, среди них ребенок.

По его словам, из-за атаки россиян на Запорожье пострадали уже 11 человек.

Среди них – трое мужчин, шесть женщин и двое детей: 5-летний мальчик и 16-летняя девочка.

Ранее Федоров сообщал, что среди пострадавших был 5-летний мальчик в тяжелом состоянии.

Позже глава ОВА уточнил, что в результате атаки один человек погиб.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью.

В ночь на 28 июня россия атаковала Украину ракетами и 142 дронами. Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет, одну ракету «Циркон» и 125 беспилотников.

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