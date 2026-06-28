В Запорожье выросло количество пострадавших после атаки рф, один человек погиб

В Запорожье выросло количество пострадавших после утренней российской атаки. К медикам обратились 11 человек, среди них двое детей, также известно об одном погибшем.
Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, из-за атаки россиян на Запорожье пострадали уже 11 человек.
Среди них – трое мужчин, шесть женщин и двое детей: 5-летний мальчик и 16-летняя девочка.
Ранее Федоров сообщал, что среди пострадавших был 5-летний мальчик в тяжелом состоянии.
Позже глава ОВА уточнил, что в результате атаки один человек погиб.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью.
В ночь на 28 июня россия атаковала Украину ракетами и 142 дронами. Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет, одну ракету «Циркон» и 125 беспилотников.
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