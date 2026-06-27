Россия ударила по Запорожью дроном, из-за удара загорелась АЗС

Национальная безопасность
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В Запорожье российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию. В результате удара возник пожар в резервуаре с газом и административном здании, жертв и пострадавших нет.
ГСЧС Украины

Российские войска атаковали Запорожье ударным беспилотником. В результате попадания произошел пожар на территории автозаправочной станции.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, вражеский БПЛА попал в одну из автозаправочных станций города. В результате удара загорелись резервуар с газом и административное здание. Обошлось без погибших и пострадавших.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, площадь пожара составила 30 квадратных метров. На месте происшествия работали все экстренные службы.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров также сообщил, что за прошедшие сутки, 26 июня, российские войска нанесли 924 удара по 42 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще 29 получили ранения.

Напомним, оккупационная армия днем 26 июня ударила баллистикой по центру Запорожья. Вражеская ракета попала рядом с одноэтажным офисным зданием и складскими помещениями. Многие люди получили ранения различной степени тяжести.

Также утром 25 июня россияне трижды прицельно ударили по локомотивам «Укрзализныци» в Запорожской и Сумской областях.

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Запорожье Атака БПЛА Война с Россией Обстрел Война в Украине
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