Синегубов об атаках рф на Харьковщину: разведка информирует, что ударов будет больше

Национальная безопасность
Читати українською
Российские войска, вероятно, будут наращивать удары по Харьковской области и населенным пунктам других прифронтовых регионов.
Фото: Харьковская ОВА

Российские оккупационные войска, вероятно, будут наращивать удары по Харьковской области и населенным пунктам других прифронтовых регионов.

Об этом заявил руководитель ОВА Олег Синегубов, его слова приводит Суспільне.

Май стал самым смертоносным месяцем для гражданских украинцев с 2022 года – Совбез ООННа заседании Совбеза ООН заявили, что май 2026 стал рекордным месяцем по количеству погибших и раненых гражданских в Украине за последние четыре года.

По данным разведки, враг планирует увеличить интенсивность ударов с применением различных типов вооружения, в том числе управляемых авиабомб.

Синегубов рассказал, что россия анализирует результаты недавних атак и адаптирует тактику, учитывая собственные ресурсы. Он также предположил, что усиление ударов может являться элементом подготовки к дальнейшей эскалации, в частности в осенне-зимний период.

«Враг будет наращивать такие возможности, это мы понимаем. Об этом свидетельствуют удары и по городу Запорожью, и по Херсону, и по другим населенным пунктам, и по городу Харькову. Информирует разведка, что ударов будет больше», – заявил руководитель ОВА.

Отдельно Синегубов сообщил об усилении системы радиоэлектронной борьбы на Харьковщине. В регионе, в частности, внедряются новые комплексы РЭБ, которые заменяют устаревшие образцы и лучше противодействуют современным средствам поражения рф.

Напомним, 21 июня сообщалось, что российский дрон попал в парковочную площадку торгового центра в Салтовском районе Харькова.

А до этого управляемая авиабомба оккупантов попала в жилой дом в Харькове, пострадали гражданские.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Харьков Харьковская область Вторжение России Дрон Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной «на базе стамбульских договоренностей»
Синегубов об атаках рф на Харьковщину: разведка информирует, что ударов будет больше
Путин приказал правительству минимизировать последствия атак ВСУ
Производство бензина в россии сократилось на четверть – Reuters
Конференция в Гданьске: у Навроцкого заявили, что Зеленский «выставил премьера Польши на смех»
инфографикаСколько денег для комфортной жизни нужно украинцам в разных регионах
Удар рф по Кривому Рогу: количество пострадавших снова возросло
статьяОтставка Стармера: кто станет новым премьер-министром Великобритании и чего ожидать Украине
Россия намеренно создает условия для распространения сибирской язвы на Херсонщине – ГУР
ВАКС назначил к рассмотрению дело действующего и бывшего замминистра
Больше новостей