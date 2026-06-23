Синегубов об атаках рф на Харьковщину: разведка информирует, что ударов будет больше

Российские оккупационные войска, вероятно, будут наращивать удары по Харьковской области и населенным пунктам других прифронтовых регионов.
Об этом заявил руководитель ОВА Олег Синегубов, его слова приводит Суспільне.
По данным разведки, враг планирует увеличить интенсивность ударов с применением различных типов вооружения, в том числе управляемых авиабомб.
Синегубов рассказал, что россия анализирует результаты недавних атак и адаптирует тактику, учитывая собственные ресурсы. Он также предположил, что усиление ударов может являться элементом подготовки к дальнейшей эскалации, в частности в осенне-зимний период.
«Враг будет наращивать такие возможности, это мы понимаем. Об этом свидетельствуют удары и по городу Запорожью, и по Херсону, и по другим населенным пунктам, и по городу Харькову. Информирует разведка, что ударов будет больше», – заявил руководитель ОВА.
Отдельно Синегубов сообщил об усилении системы радиоэлектронной борьбы на Харьковщине. В регионе, в частности, внедряются новые комплексы РЭБ, которые заменяют устаревшие образцы и лучше противодействуют современным средствам поражения рф.
Напомним, 21 июня сообщалось, что российский дрон попал в парковочную площадку торгового центра в Салтовском районе Харькова.
А до этого управляемая авиабомба оккупантов попала в жилой дом в Харькове, пострадали гражданские.
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