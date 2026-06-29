Россияне ударили баллистикой по предприятию в Днепре: есть погибшие, уже более 20 раненых

Национальная безопасность
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29 июня российские военные атаковали Днепр баллистикой. В результате удара рф изуродовано частное предприятие. Пять человека погибли, еще более 20 ранены.
Днепропетровская ОВА

Российские оккупационные войска утром 29 июня нанесли ракетный удар по городу Днепр. Вражеская цель попала в частное предприятие, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Телеграм-канале.

«Враг нанес удар по Днепру. Изуродовано частное предприятие. Предварительно, есть пострадавшие», – написал он.

Позже Александр Ганжа уточнил, что в результате ракетного удара рф пять человек погибли и уже известно о 21 пострадавшем. По его данным, 4 человека находятся в тяжелом состоянии – это мужчины от 22 до 59 лет. Среди погибших – один из тяжелораненых.

«Медики оказывают всем необходимую помощь. На месте попадания работают все экстренные службы», – написал Ганжа.

До этого Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в сторону города, а мониторинговые каналы писали о баллистической угрозе. После этого в Днепре прогремел взрыв.

Напомним, ночью российские войска атаковали Украину 108 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Накануне россияне нанесли ракетный удар по Змиевской общине Чугуевского района Харьковской области. Во время эвакуации мирного населения в результате российского авиаудара погиб полицейский, а его коллега получила ранения.

Также утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. По последним данным, в результате российских ударов известно о двух погибших и по меньшей мере 16 пострадавших.

А вследствие массированной российской атаки на Киев в ночь на 28 июня повреждения получило фармацевтическое предприятие «Дарница».

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