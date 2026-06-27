В США высмеяли панику из-за жары в Европе

На фоне рекордной жары в Европе, которая угрожает жизни людей, министр энергетики США Крис Райт призвал не преувеличивать ее опасность. Он заявил, что холод является большей причиной смертности, чем жара.

Об этом сообщает Politico.

27 июня 2026, 13:21 В Лондоне мероприятие об экстремальной жаре отменили из-за жары В Лондоне отменили мероприятие о последствиях экстремальной жары из-за рекордных температур в Великобритании. Событие должно было состояться в рамках ежегодной Недели климата.

Райт выступил на конференции Альянса за ответственное гражданство, где собрались преимущественно консервативные деятели, многие из которых отрицают изменение климата.

В своей речи министр энергетики США сосредоточился на смертности среди европейцев зимой 2022 года.

«Зимой всегда умирает больше людей, чем летом, потому что холод – гораздо более серьезная причина смерти, чем жара», – заявил он.

Райт также сказал, что последствия роста цен на энергоносители после вторжения россии в Украину «являются разрушительными».

По данным Politico, эти комментарии прозвучали на фоне официальных предупреждений правительств по всей Европе о том, что рекордно высокие температуры на этой неделе представляют угрозу для жизни.

Волна жары 2022 года унесла более 60 тысяч жизней на континенте. Из-за нынешней жары закрывались школы, нарушалось транспортное движение и возникали проблемы с энергоснабжением.

Во Франции около 40 человек утонули, пытаясь охладиться.

Климатолог Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто заявила, что смертность от жары и холода невозможно сравнивать напрямую.

«Невозможно сравнивать смертность от жары и холода – связь между жарой и смертностью гораздо более прямая, чем с холодом», – сказала она.

По ее словам, смертность от жары резко растет на Глобальном Юге, в частности в Африке.

Politico также пишет, что администрация Трампа сократила программы, направленные на уменьшение опасности жары. Предложенные меры защиты работников застопорились в Управлении по охране труда и технике безопасности.

На фоне роста цен на электроэнергию из-за войны в Иране администрация также предложила полностью отменить программу стоимостью 4,5 млрд долларов для помощи малообеспеченным с оплатой счетов за отопление и охлаждение.

Несмотря на давление Вашингтона, европейские политики заявляют, что это их не останавливает. Законодатели ЕС ведут дебаты по поводу ослабления системы торговли выбросами, а министры энергетики блока встретились под давлением производителей нефти и газа, чтобы смягчить закон о сокращении загрязнения метаном.

В то же время Европа остается зависимой от США в вопросе природного газа, отказываясь от российских поставок.

Министр энергетики Великобритании Милибэнд заявил, что сторонники возвращения к привычному подходу к ископаемому топливу ошибаются.

«Когда россия вторглась в Украину, некоторые говорили нам игнорировать один шок, связанный с ископаемым топливом, и вернуться к привычной жизни. Теперь, столкнувшись со вторым шоком всего через четыре года, мы слышим те же аргументы. Те, кто это говорит, ошибаются», – сказал он.

Напомним, на этой неделе большинство стран Западной Европы оказались под влиянием мощной волны жары, которая местами подняла температуру воздуха до более +40°C. Самое сильное прогревание прогнозировали во Франции и Испании.

Во Франции из-за аномальной жары запретили употребление алкоголя на части мероприятий национального музыкального фестиваля Fête de la Musique. В 35 департаментах страны объявили наивысший уровень опасности, а температура может достичь 41°C.

Позже еще ряд государств Западной и Центральной Европы объявили красный уровень опасности из-за волны аномальной жары.] Синоптики прогнозируют температуру до +42°C.

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