В США высмеяли панику из-за жары в Европе

Политика
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На фоне рекордной жары в Европе, которая угрожает жизни людей, министр энергетики США Крис Райт призвал не преувеличивать ее опасность. Он заявил, что холод является большей причиной смертности, чем жара.
Фото: AP

На фоне рекордной жары в Европе, которая угрожает жизни людей, министр энергетики США Крис Райт призвал не преувеличивать ее опасность. Он заявил, что холод является большей причиной смертности, чем жара.

Об этом сообщает Politico.

В Лондоне мероприятие об экстремальной жаре отменили из-за жарыВ Лондоне отменили мероприятие о последствиях экстремальной жары из-за рекордных температур в Великобритании. Событие должно было состояться в рамках ежегодной Недели климата.

Райт выступил на конференции Альянса за ответственное гражданство, где собрались преимущественно консервативные деятели, многие из которых отрицают изменение климата.

В своей речи министр энергетики США сосредоточился на смертности среди европейцев зимой 2022 года.

«Зимой всегда умирает больше людей, чем летом, потому что холод – гораздо более серьезная причина смерти, чем жара», – заявил он.

Райт также сказал, что последствия роста цен на энергоносители после вторжения россии в Украину «являются разрушительными».

По данным Politico, эти комментарии прозвучали на фоне официальных предупреждений правительств по всей Европе о том, что рекордно высокие температуры на этой неделе представляют угрозу для жизни.

Волна жары 2022 года унесла более 60 тысяч жизней на континенте. Из-за нынешней жары закрывались школы, нарушалось транспортное движение и возникали проблемы с энергоснабжением.

Во Франции около 40 человек утонули, пытаясь охладиться.

Климатолог Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто заявила, что смертность от жары и холода невозможно сравнивать напрямую.

«Невозможно сравнивать смертность от жары и холода – связь между жарой и смертностью гораздо более прямая, чем с холодом», – сказала она.

По ее словам, смертность от жары резко растет на Глобальном Юге, в частности в Африке.

Politico также пишет, что администрация Трампа сократила программы, направленные на уменьшение опасности жары. Предложенные меры защиты работников застопорились в Управлении по охране труда и технике безопасности.

На фоне роста цен на электроэнергию из-за войны в Иране администрация также предложила полностью отменить программу стоимостью 4,5 млрд долларов для помощи малообеспеченным с оплатой счетов за отопление и охлаждение.

Несмотря на давление Вашингтона, европейские политики заявляют, что это их не останавливает. Законодатели ЕС ведут дебаты по поводу ослабления системы торговли выбросами, а министры энергетики блока встретились под давлением производителей нефти и газа, чтобы смягчить закон о сокращении загрязнения метаном.

В то же время Европа остается зависимой от США в вопросе природного газа, отказываясь от российских поставок.

Министр энергетики Великобритании Милибэнд заявил, что сторонники возвращения к привычному подходу к ископаемому топливу ошибаются.

«Когда россия вторглась в Украину, некоторые говорили нам игнорировать один шок, связанный с ископаемым топливом, и вернуться к привычной жизни. Теперь, столкнувшись со вторым шоком всего через четыре года, мы слышим те же аргументы. Те, кто это говорит, ошибаются», – сказал он.

Напомним, на этой неделе большинство стран Западной Европы оказались под влиянием мощной волны жары, которая местами подняла температуру воздуха до более +40°C. Самое сильное прогревание прогнозировали во Франции и Испании.

Во Франции из-за аномальной жары запретили употребление алкоголя на части мероприятий национального музыкального фестиваля Fête de la Musique. В 35 департаментах страны объявили наивысший уровень опасности, а температура может достичь 41°C.

Позже еще ряд государств Западной и Центральной Европы объявили красный уровень опасности из-за волны аномальной жары.] Синоптики прогнозируют температуру до +42°C.

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