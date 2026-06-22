Во Франции объявили красный уровень опасности из-за волны аномальной жары

Во Франции объявили красный уровень опасности из-за масштабной волны аномальной жары. Предупреждение охватывает 49 департаментов, в частности Париж и значительную часть западных и юго-западных регионов страны. Синоптики прогнозируют температуру до 42°C как минимум до четверга.

Об этом пишет Bloomberg.

29 декабря 2025, 18:41 Какие температурные рекорды фиксировали в мире в 2025 году В этом году мир поразил ряд температурных рекордов с отметкой плюс – в Турции, Пакистане, Индии и Испании. Подробнее – на инфографике.

Волна жары, которая охватила западную Европу, на этой неделе должна усилиться. Причиной называют область высокого давления – «тепловой купол» – а также влияние явления Эль-Ниньо. Аномально высокие температуры ожидаются также в Великобритании, Испании и Германии.

В воскресенье во Франции зафиксировали несколько температурных рекордов. Самую высокую температуру – 42,2°C – зарегистрировали в городе Писсос на юго-западе страны, сообщила метеослужба Météo-France.

Из-за экстремальной жары власти готовятся к нагрузке на энергосистему страны из-за роста спроса на электроэнергию для охлаждения. В то же время работу некоторых атомных электростанций могут ограничить. В частности, компания Electricité de France заявила об остановке второго реактора АЭС Golfech из-за высокой температуры воды в реке Гаронна.

Жара уже привела к первым смертям. В департаменте Жиронда на юго-западе Франции трое пожилых людей умерли из-за последствий высокой температуры. Власти также призвали быть осторожными возле водоемов после гибели четырех подростков в результате утопления.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о созыве межведомственного кризисного штаба для реагирования на ситуацию. Тем временем железнодорожная компания SNCF отменила более 70 поездов, а людям из групп риска рекомендовали избегать поездок или переносить их.

Из-за жары во Франции также закроют сотни учебных заведений. Около 845 школ не будут работать, еще 1800 начальных и средних школ введут измененный график.

Синоптики предупреждают, что жара высушивает почвы и растительность, повышая риск лесных пожаров и создавая угрозу для сельского хозяйства. Подобные предупреждения из-за аномальной температуры действуют также в Германии, Испании и Великобритании.

Напомним, накануне во Франции из-за аномальной жары запретили употребление алкоголя] на части мероприятий национального музыкального фестиваля Fête de la Musique. В 35 департаментах страны объявили высший уровень опасности, а температура может достичь 41°C.

Как известно, на этой неделе {embe, которая местами поднимет температуру воздуха до более чем +40°C. Наибольшее повышение температуры прогнозируется во Франции и Испании.

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