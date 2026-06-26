Часть Крыма осталась без электричества из-за аварии

Во временно оккупированном Крыму в пятницу, 26 июня, зафиксировано масштабное обесточивание из-за аварии на электросетях.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на российское предприятие «Крымэнерго».

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

Без электроснабжения остались Евпатория, Саки, Симферополь, а также пгт Заозерное и пгт Раздольное. Кроме того, частично обесточены Симферопольский, Раздольненский, Сакский и Бахчисарайский районы.

В целом, по данным «Крымэнерго», авария привела к отключению электричества примерно в 60 населенных пунктах полуострова.

Напомним, что Силы обороны Украины в последние недели усилили атаки на военные и логистические объекты оккупантов в Крыму. В результате ударов СБС и СБУ на полуостровае фактически закончилось топливо и возник дефицит продуктов. Люди массово уезжают с территории Крыма.

Стоит отметить, что с 13:00 26 июня на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что операции Сил обороны Украины, в частности в Крыму, тщательно просчитаны. По словам Зеленского, при условии поддержки партнеров Киев сможет создать для россии условия, при которых она будет вынуждена выбрать мир.

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