Ночная атака на Крым: в СБС заявили о поражении почти 40 вражеских объектов на полуострове

В ночь на четверг, 25 июня, Силы беспилотных систем ВСУ поразили 38 объектов в оккупированном Крыму. Среди достижений украинских защитников: Таврическая ТЭС, нефтебаза в Джанкое и электроподстанция в Симферополе.

Об этом сообщил Командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди, обнародовав соответствующие кадры.

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

«Разнообразие целей Птиц СБС на оккупированной территории в оперативной глубине противника – ночью 25 июня отработано 38 целей. Среди них три береговых РЛС, топливно-энергетическая инфраструктура, логистика и т.д.», – написал «Мадьяр».

В Силах беспилотных систем обнародовали список главных объектов в оккупированной АР Крым, по которым попали операторы дронов:

Береговая РЛС «МР-231» в Мирном;

Береговая РЛС «Нева-Б» в Морском;

Береговая РЛС «Нева-Б» в Заозерном;

Таврическая ТЭС в Симферополе;

Электроподстанция ПС330/220/110/35 кВ «Севастополь»;

Электроподстанция ПС330 кВ «Симферопольская»;

Нефтебаза в Джанкое;

Газовая компрессорная станция в Журавлевке;

Газовая компрессорная станция в населенном пункте Ключи;

Зенитная установка ЗУ-23-2 в населенном пункте Кумово.

Как известно, сегодня ночью в Крыму снова гремели взрывы. Громко было в Севастополе, Симферополе, а также в населенных пунктах Сакского, Нижнегорского, Красноперекопского и Первомайского районов.

Напомним, в Севастополе после ночной атаки БПЛА отключили свет без графиков и предупреждений.

До этого в ночь на 24 июня украинские военные осуществили серию атак на объекты на территории временно оккупированного полуострова, в частности под удар попала электроподстанция в Севастополе. После этой атаки город остался без света.

Позже журналисты проекта «Схемы» обнародовали спутниковые фотографии, которые наглядно подтверждают масштабные последствия украинских прилетов по объектам логистики и топливной инфраструктуры в оккупированном Крыму и на прилегающих территориях.

Также воины Центра спецопераций «Альфа» СБУ отчитались об успешных ударах по военным объектам врага в ТО Крыму. В частности были поражены средства ПВО вдоль Керченского пролива и два аэродрома оккупантов.

Тем временем в ВСУ сообщили, что россияне на Юге столкнулись с нехваткой боеприпасов и горючего.

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