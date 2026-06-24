Бойцы «Альфы» ударили по военным аэродромам в Крыму и уничтожили ПВО врага

Воины Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли успешные удары по военным объектам врага в ТО Крыму. В частности поражены средства ПВО вдоль Керченского пролива и два аэродрома оккупантов.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Телеграм-канале 24 июня.

По поручению президента Владимира Зеленского бойцы «Альфы» ударили по инфраструктуре военных аэродромов «Саки» и «Гвардейское» на временно оккупированной территории АР Крым.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«По предварительным данным, в результате спецоперации на военном аэродроме «Саки» поражены четыре ангара для хранения авиационной техники», – уточнили в СБУ.

Также вблизи Керчи повреждены две установки зенитного ракетного комплекса С-400 и два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1».

Как уточнили в ведомстве, это уже четвертый пораженный «Альфой» «Панцирь-С1» в этом районе.

«Российские оккупанты теряют контроль над небом Крыма. Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военный аэродром открывает новые возможности для дальнейших ударов Украины по военной инфраструктуре врага», – заявили в СБУ и предупредили, что бойцы СБУ и в дальнейшем будут наносить потери армии рф, пока она не покинет украинский полуостров.

Как стало известно ранее, бойцы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили в море сразу три морских безэкипажных катера войск российской федерации.

А украинские беспилотники атаковали ряд целей на территории временно оккупированного Крыма, в частности электроподстанцию в Севастополе.

Еще стоит напомнить, что в ночь на 23 июня под массированной атакой БПЛА оказался временно оккупированный Крым. Взрывы слышали в Керчи, Феодосии, Джанкое. Был поражен порт «Кавказ», а вдоль Арабатской стрелки возникли пожары. В СБС заявили, что операторы отработали по меньшей мере 60 целей только middle strike.

Предыдущая массированная атака на Крым состоялась в ночь на 21 июня. Тогда произошел пожар в районе морского порта и топливного терминала.

Тем временем в временно оккупированном Крыму на автозаправочных станциях полностью прекратили отпуск горючего для населения и бизнеса.

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