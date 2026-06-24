Бойцы «Альфы» ударили по военным аэродромам в Крыму и уничтожили ПВО врага

Национальная безопасность
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24 июня члены «Альфы» нанесли точные удары по военным аэродромам российских оккупационных войск на территории ТО Крыма. Также поражена ПВО оккупантов вблизи Керчи.
Reuters

Воины Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли успешные удары по военным объектам врага в ТО Крыму. В частности поражены средства ПВО вдоль Керченского пролива и два аэродрома оккупантов.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Телеграм-канале 24 июня.

По поручению президента Владимира Зеленского бойцы «Альфы» ударили по инфраструктуре военных аэродромов «Саки» и «Гвардейское» на временно оккупированной территории АР Крым.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«По предварительным данным, в результате спецоперации на военном аэродроме «Саки» поражены четыре ангара для хранения авиационной техники», – уточнили в СБУ.

Также вблизи Керчи повреждены две установки зенитного ракетного комплекса С-400 и два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1».

Как уточнили в ведомстве, это уже четвертый пораженный «Альфой» «Панцирь-С1» в этом районе.

«Российские оккупанты теряют контроль над небом Крыма. Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военный аэродром открывает новые возможности для дальнейших ударов Украины по военной инфраструктуре врага», – заявили в СБУ и предупредили, что бойцы СБУ и в дальнейшем будут наносить потери армии рф, пока она не покинет украинский полуостров.

Как стало известно ранее, бойцы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили в море сразу три морских безэкипажных катера войск российской федерации.

А украинские беспилотники атаковали ряд целей на территории временно оккупированного Крыма, в частности электроподстанцию в Севастополе.

Еще стоит напомнить, что в ночь на 23 июня под массированной атакой БПЛА оказался временно оккупированный Крым. Взрывы слышали в Керчи, Феодосии, Джанкое. Был поражен порт «Кавказ», а вдоль Арабатской стрелки возникли пожары. В СБС заявили, что операторы отработали по меньшей мере 60 целей только middle strike.

Предыдущая массированная атака на Крым состоялась в ночь на 21 июня. Тогда произошел пожар в районе морского порта и топливного терминала.

Тем временем в временно оккупированном Крыму на автозаправочных станциях полностью прекратили отпуск горючего для населения и бизнеса.

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