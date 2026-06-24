СМИ показали спутниковые снимки с последствиями ударов по логистике оккупированного Крыма

Национальная безопасность
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Журналисты Схем опубликовали подборку спутниковых снимков, на которых видны последствия украинских ударов по объектам в Крыму.
Фото: t.me/cxemu

Журналисты проекта «Схемы» опубликовали подборку спутниковых снимков, на которых видны последствия украинских ударов по объектам логистики и топливной инфраструктуры на территории оккупированного Крыма и близлежащих районов.

Фотографии было опубликованы в Telegram.

Снимки, сделанные с 12 по 22 июня, демонстрируют повреждение ряда объектов на ключевых логистических маршрутах, а также пожары на нефтебазах.

В частности, на фото видны разрушения мостов и пунктов пропуска, которые имеют важное значение для военных перевозок между оккупированным полуостровом, Херсонской областью и территорией рф.

На опубликованных снимках зафиксированы:

  • пожар на нефтебазе в Керчи 20 июня;

Журналисты Схем опубликовали подборку спутниковых снимков, на которых видны последствия украинских ударов по объектам в Крыму.
Фото: СхемыИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

  • дым от пожара на керченской нефтебазе и работу дымовых генераторов на Керченском мосту 22 июня;

Журналисты Схем опубликовали подборку спутниковых снимков, на которых видны последствия украинских ударов по объектам в Крыму.
Фото: СхемыИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

  • дымовые генераторы на Керченском мосту 22 июня;

Журналисты Схем опубликовали подборку спутниковых снимков, на которых видны последствия украинских ударов по объектам в Крыму.
Фото: СхемыИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

  • поврежден Генический мост и рядом оснащены альтернативные переправы в Херсонской области;

Журналисты Схем опубликовали подборку спутниковых снимков, на которых видны последствия украинских ударов по объектам в Крыму.
Фото: СхемыИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

  • поврежден пункт пропуска «Джанкой» в селе Предместное в оккупированном Крыму;

Журналисты Схем опубликовали подборку спутниковых снимков, на которых видны последствия украинских ударов по объектам в Крыму.
Фото: СхемыИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

  • Последствия удара по мосту через Северокрымский канал в районе села Ставки на Херсонщине;

Журналисты Схем опубликовали подборку спутниковых снимков, на которых видны последствия украинских ударов по объектам в Крыму.
Фото: СхемыИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

  • разрушение на Чонгарском мосту;

Журналисты Схем опубликовали подборку спутниковых снимков, на которых видны последствия украинских ударов по объектам в Крыму.
Фото: СхемыИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

  • пожар на нефтебазе в порту Кавказ на территории россии.

Журналисты Схем опубликовали подборку спутниковых снимков, на которых видны последствия украинских ударов по объектам в Крыму.
Фото: СхемыИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Напомним, что Силы обороны продолжают бить по оккупантам в Крыму. Так, в ночь на 24 июня бойцы Военно-Морских Сил ВСУ уничтожили в море сразу три морских безэкипажных катера войск российской федерации. Кроме того, украинские беспилотники атаковали ряд целей на территории временно оккупированного Крыма, в частности электроподстанцию в Севастополе.

На инфографике «Слово и дело» – как часто оккупанты включают сирены и перекрывают Керченский мост.

Мы также рассказывали о топливном коллапсе в Крыму и о том, что ждет оккупированный полуостров.

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