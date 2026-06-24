СМИ показали спутниковые снимки с последствиями ударов по логистике оккупированного Крыма

Журналисты проекта «Схемы» опубликовали подборку спутниковых снимков, на которых видны последствия украинских ударов по объектам логистики и топливной инфраструктуры на территории оккупированного Крыма и близлежащих районов.
Фотографии было опубликованы в Telegram.
Снимки, сделанные с 12 по 22 июня, демонстрируют повреждение ряда объектов на ключевых логистических маршрутах, а также пожары на нефтебазах.
В частности, на фото видны разрушения мостов и пунктов пропуска, которые имеют важное значение для военных перевозок между оккупированным полуостровом, Херсонской областью и территорией рф.
На опубликованных снимках зафиксированы:
- пожар на нефтебазе в Керчи 20 июня;
- дым от пожара на керченской нефтебазе и работу дымовых генераторов на Керченском мосту 22 июня;
- дымовые генераторы на Керченском мосту 22 июня;
- поврежден Генический мост и рядом оснащены альтернативные переправы в Херсонской области;
- поврежден пункт пропуска «Джанкой» в селе Предместное в оккупированном Крыму;
- Последствия удара по мосту через Северокрымский канал в районе села Ставки на Херсонщине;
- разрушение на Чонгарском мосту;
- пожар на нефтебазе в порту Кавказ на территории россии.
Напомним, что Силы обороны продолжают бить по оккупантам в Крыму. Так, в ночь на 24 июня бойцы Военно-Морских Сил ВСУ уничтожили в море сразу три морских безэкипажных катера войск российской федерации. Кроме того, украинские беспилотники атаковали ряд целей на территории временно оккупированного Крыма, в частности электроподстанцию в Севастополе.
На инфографике «Слово и дело» – как часто оккупанты включают сирены и перекрывают Керченский мост.
Мы также рассказывали о топливном коллапсе в Крыму и о том, что ждет оккупированный полуостров.
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