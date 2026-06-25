Оккупированный Крым снова масштабно атаковали дронами: что известно о ночных ударах

В временно оккупированном Крыму ночью фиксировались многочисленные взрывы, пролет беспилотников и работа российских систем ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каланы «Крымский ветер» и Exilenova+ со ссылкой на свидетельства подписчиков.

23 июня 2026, 13:01 Тревожный Крым: как часто оккупанты включают сирены и перекрывают Керченский мост «Слово и дело» показывает на инфографике, сколько дней с начала полномасштабного вторжения в Крыму звучала тревога и перекрывалось движение по Керченскому мосту.

По данным очевидцев, первые взрывы прогремели около часа ночи. Позже сообщалось о серии мощных взрывов в Севастополе, а также звуках стрельбы в разных районах города и области.

В частности, взрывы и пролет дронов фиксировались в районах Симферополя, Сакского, Нижнегорского, Красноперекопского и Первомайского районов. Также сообщается о работе мобильных огневых групп и ПВО над Севастополем.

Около двух ночи сообщалось о взрыве в районе аэродрома «Кача», а также о движении дронов в направлении Евпатории и Керчи. Отдельно отмечается, что российские службы чрезвычайных ситуаций объявили воздушную тревогу только после начала работы ППО.

Позже ночью сообщалось о значительной активности дронов над Симферополем, в частности в районе железнодорожного вокзала, где также звучала сирена. Очевидцы заявляют о перебоях с электроснабжением в ряде населенных пунктов, в частности в Ялте, Севастополе и районах Бельбекской долины.

Также сообщается о взрывах в районе Армянска и возможной атаке на Таврическую ТЭС, после чего в отдельных районах фиксировались скачки напряжения и исчезновение света.

По словам очевидцев, в Симферополе в течение нескольких часов продолжались взрывы и стрельба, а также чувствовался запах гари в отдельных районах города.

На данный момент оккупационные власти не комментировали последствия обстрела.

Напомним, в ночь на 24 июня военные совершили серию атак на объекты на территории временно оккупированного полуострова, в частности под удар попала электроподстанция в Севастополе.

Тем временем журналисты проекта «Схемы» обнародовали спутниковые фотографии, наглядно подтверждающие масштабные последствия украинских прилетов по объектам логистики и топливной инфраструктуры в оккупированном Крыму и на прилегающих территориях.

А также сообщалось, что украинская разведка перехватила внутренние документы рф с реальными оценками ущерба от этих ударов. Из-за эффективных действий Сил обороны российское командование приказало срочно переместить комплексы ПВО из других регионов для защиты Москвы и Керченского моста.

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