Лукашенко заявил, что проводил встречу с представителями Зеленского

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом он сказал во время встреч с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и председателем Совета Федерации Федерального собрания рф Валентиной Матвиенко, сообщает белорусское агентство «Белта».

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«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так с нами разговаривать и еще и втягивать нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другой», – заявил Лукашенко, не уточнив время таких контактов и с кем именно он вел разговор.

Белорусский правитель отмечает, что он получил ответ и, по его словам, президент Зеленский все понимает, поэтому «надо договариваться». Он также подчеркнул, что Минску не нужно втягиваться в войну с Киевом.

«Не надо горячиться, не надо кричать, не надо пытаться ударить по морде по-русски и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое россия и кто такие мы. Тоже понимание есть… Мы с главой рф тысячу раз обсуждали эту тему… Мы что, будем в этих механизаторов, доярок и парней стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы тоже не хотим с украинцами воевать», – заверил Лукашенко.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси рассказал, что «недавно сказал представителям Зеленского об этом, что нам все равно, рано или поздно наши народы все равно будут вместе».

«Ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня работаете на благо не только россии, но и Беларуси. И не против той же Украины. Как это все разорвать? Это невозможно», – заявил он.

Лукашенко добавил, что позиция руководства Беларуси якобы «миролюбивая», однако он «в любой ситуации будет с россией рядом».

Напомним, 19 июня президент Зеленский заявил, что в Беларуси вдоль границы с Украиной размещены ретрансляторы, используемые для корректировки ударов рф. Глава государства тогда подчеркнул, что у Минска есть неделя, чтобы демонтировать соответствующее оборудование.

Как известно, накануне Зеленский заявил, что ретрансляторы-наводчики, использовавшиеся для российских воздушных ударов через территорию Беларуси, уже прекратили работу.

Президент также подчеркнул, что Беларусь и Александр Лукашенко должны перейти от слов к конкретным действиям в вопросах деэскалации и прекращения поддержки россии.

Вместе с тем, по данным СМИ, россия усиливает давление на Беларусь, пытаясь втянуть её глубже в войну против Украины и потенциально открыть новый фронт.

Также на инфографике «Слово и дело» – подробная хронология участия режима Лукашенко в войне россии против Украины.

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