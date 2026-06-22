Командующий Нацгвардией об угрозе из Беларуси: россиям для этого нужно перебросить 70 тысяч военных

Угрозу для Украины с территории Беларуси можно будет считать реальной при условии концентрации около 70 тысяч военных рф.

Об этом заявил командующий Национальной гвардии Александр Пивненко в интервью Интерфакс-Украина.

25 мая 2026, 17:01 Участие режима Лукашенко в войне россии против Украины: хронология В первые месяцы войны Беларусь стала плацдармом российского наступления, а в 2023–2024 годах – важным тылом армии рф. Последние же два года Минск стал частью ядерного шантажа рф. Хронология вовлечения Беларуси в полномасштабное вторжение рф – на инфографике.

«Основная задача врага – растянуть наши силы, чтобы быстрее проходить вглубь территории. Но для этого тоже нужны силы – найти 70 тысяч военнослужащих, которые смогут действовать – пусть попробуют», – сказал он.

Пивненко подчеркнул, что Силы обороны со своей стороны будут делать все, чтобы не допустить концентрации такой российской группировки в Беларуси.

«Не уверен, что они (россияне –ред.) так быстро организуются, ведь у рф определенные проблемы на Покровском направлении – мы много их пехоты уничтожаем», – сказал он.

Отдельно командующий НГУ указал, что в Беларуси возле границы с Украиной оккупанты задействовали центр специального назначения «Сенеж», он работает на Черниговском направлении.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что вдоль украинской границы в Беларуси размещены ретрансляторы, которые помогают рф корректировать ее удары. Глава государства предупредил, что у Минска есть неделя на демонтаж этого оборудования.

Также накануне Зеленский заявил, что Беларусь и ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко должны перейти от слов к конкретным действиям в вопросах деэскалации и прекращения поддержки россии.

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