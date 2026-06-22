Командующий Нацгвардией об угрозе из Беларуси: россиям для этого нужно перебросить 70 тысяч военных

Угрозу для Украины с территории Беларуси можно будет считать реальной при условии концентрации около 70 тысяч военных рф.
Об этом заявил командующий Национальной гвардии Александр Пивненко в интервью Интерфакс-Украина.
«Основная задача врага – растянуть наши силы, чтобы быстрее проходить вглубь территории. Но для этого тоже нужны силы – найти 70 тысяч военнослужащих, которые смогут действовать – пусть попробуют», – сказал он.
Пивненко подчеркнул, что Силы обороны со своей стороны будут делать все, чтобы не допустить концентрации такой российской группировки в Беларуси.
«Не уверен, что они (россияне –ред.) так быстро организуются, ведь у рф определенные проблемы на Покровском направлении – мы много их пехоты уничтожаем», – сказал он.
Отдельно командующий НГУ указал, что в Беларуси возле границы с Украиной оккупанты задействовали центр специального назначения «Сенеж», он работает на Черниговском направлении.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что вдоль украинской границы в Беларуси размещены ретрансляторы, которые помогают рф корректировать ее удары. Глава государства предупредил, что у Минска есть неделя на демонтаж этого оборудования.
Также накануне Зеленский заявил, что Беларусь и ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко должны перейти от слов к конкретным действиям в вопросах деэскалации и прекращения поддержки россии.
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