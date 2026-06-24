Рф массово стягивает ПВО в Москву и Керчь: Зеленский пообещал «сделать выводы»

Украинская разведка перехватила внутренние российские документы с реальной оценкой последствий ударов Сил обороны. Силовикам рф приказали отреагировать на ситуацию и переместить системы ПВО из регионов в Москву и к Керченскому мосту.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко.

Он заявил, что Украина из этого сделает выводы.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«Зафиксированы меры реагирования российского руководства на сложившуюся ситуацию. Одной из таких мер является перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту. Фактически именно эти два периметра россияне получили команды защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы», – отметил президент.

Также Зеленский сообщил, что в результате последних операций ВСУ ликвидировано более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота недалеко от Петербурга. Кроме этого, Украина достигла необходимых целей из перечня российских военных производств.

«Силы обороны точно поразили российские предприятия, производящие радиоэлектронику и другие критические компоненты для нужд российской армии», – уточнил президент и предупредил, что Украина уже готовит новые, «вполне справедливые» шаги в ответ на затягивание россией войны и удары по территории Украины.

«Важно, чтобы до как можно большего количества россиян дошло понимание, что войну затягивает именно отказ российского руководства от дипломатии. Украина предоставила содержательные дипломатические предложения», – подытожил он.

Напомним, сегодня дальнобойные санкции Украины отработали по Оренбургской области российской федерации. ССО атаковали местные газоперерабатывающий и гелиевый заводы, которые входят в группу российского гиганта газовой промышленности «Газпром».

Кроме этого, воины Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли успешные удары по военным объектам врага в ТО Крыму. В частности, поражены средства ПВО вдоль Керченского пролива и два аэродрома оккупантов.

А еще украинские беспилотники атаковали ряд целей на территории временно оккупированного Крыма, в частности электроподстанцию в Севастополе.

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