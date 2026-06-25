Генштаб и президент подтвердили поражение нефтебазы в Краснодарском крае и НПЗ в Уфе

Генеральный штаб Украины и президент Владимир Зеленский подтвердили атаки бойцов Сил обороны на объекты рф, поддерживавшие военно-экономический потенциал оккупантов.

Об этом они сообщили в своих официальных Телеграм-каналах.

В частности, подтвержден удар украинскими БПЛА по нефтебазе «Полтавская» в Краснодарском крае и двум НПЗ в Уфе – «Башнефть-Уфанефтехим» и «Башнефть-Новойл», которые находятся более чем в 1500 км от линии фронта.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«Наши дальнобойные операции – это последовательные точные ответы на затягивание россией войны и удары по украинским городам и общинам. Поэтому сегодня ночью подразделения Сил обороны поразили нефтебазу "Полтавская" в Краснодарском регионе. А утром было попадание СБУ по двум НПЗ в Уфе – это 1500 километров от линии фронта», – написал президент.

Владимир Зеленский поблагодарил воинов за меткость, а рф в очередной раз призвал завершить эту войну, а «не пытаться снова кого-то обмануть или выиграть время».

В Генштабе уточнили, что на территории нефтебазы «Полтавская» возник масштабный пожар. Последствия поражения – уточняются.

Кроме этого, Силы обороны разрушили три моста, которые враг использует для переброски войск и подвоза боеприпасов.

«Поражен автомобильный мост через реку Корсак в Запорожской области и два железнодорожных моста через реку Айдар и реку Луганчик в Луганской области», – говорится в сообщении ведомства.

Также за прошедшие сутки украинские бойцы успешно поразили склад МТО оккупантов в районе Новоганновки на Луганщине, командный пункт подразделения недалеко от Цукурино Донецкой области и радиолокационную станцию «Небо». Кроме этого, поврежден радиолокационный комплекс «Скала-М» в районе Керчи во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в российской Уфе утром 25 июня прозвучала серия взрывов в районе нефтеперерабатывающего завода. Над городом поднялось несколько черных столбов дыма. Местные жители сообщили о пожарах на территории местных НПЗ.

Также сегодня беспилотники атаковали Краснодарский край рф. В результате ударов вспыхнул пожар на нефтебазе. Сообщалось о возгорании по меньшей мере трех резервуаров.

Накануне же серия взрывов прозвучала в Оренбургской области российской федерации. Ударные дроны атаковали местные газоперерабатывающий и гелиевый заводы, которые входят в группу российского гиганта газовой промышленности «Газпром».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.