Сибига назвал способ заставить путина завершить войну

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что эффективная стратегия для завершения войны заключается в том, чтобы лишить Кремль ресурсов, которые позволяют продолжать агрессию против Украины. Речь идет о давлении на россию в военной, экономической, политической и технологической сферах.

Об этом он написал в соцсети Х.

21 июня 2026, 12:46 «Время незамечания прошло»: Сибига обвинил Навроцкого в разрушении отношений с Украиной Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина не стремилась создавать напряженные страницы в отношениях с Польшей, но будет зеркалить недружественные и пренебрежительные шаги в отношении украинского государства.

По словам главы МИД, правильная стратегия должна заключаться в том, чтобы лишить владимира путина «кислорода» во всех ключевых сферах, которые позволяют россии продолжать войну.

«Правильная стратегия, чтобы заставить путина прекратить войну, заключается в том, чтобы лишить его «кислорода» – в военном, экономическом, политическом и технологическом плане», – пояснил Сибига.

Министр подчеркнул, что Украина уже вносит вклад в реализацию такой стратегии. В частности, Киев применяет дальнобойные санкции против российских объектов, наносит удары по промежуточным целям и работает над логистической изоляцией оккупационных сил.

В то же время Сибига призвал международных партнеров усилить давление на россию по всем направлениям.

«Нужно задушить российскую военную машину, лишить ее финансирования и развеять у путина любые иллюзии относительно достижения им каких-либо целей на поле боя», – подчеркнул он.

По убеждению министра, накопление критической массы таких шагов может привести к реальным изменениям и заставить россию пересмотреть свою политику.

«Вместе мы можем лишить режим путина жизненной силы и не оставить ему другого выхода, кроме как прекратить войну. Но действовать нужно сейчас, а не позже», – подытожил глава МИД.

Напомним, впервые лидеры 27 стран Европейского Союза единогласно приняли решение продлить экономические санкции против россии еще на один год. Ранее санкционные пакеты обычно продлевали каждые шесть месяцев, что создавало возможность для блокирования решений отдельными государствами.

Ранее лидеры стран Большой семерки (G7) согласовали прорывные решения для усиления Украины и санкции против рф. В частности, речь идет об увеличении поставок Украине систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия. Также они выразили готовность усилить экономическое давление на российскую военную экономику, введя новый масштабный пакет санкций, который будет нацелен на нефтяной и газовый секторы россии.

В то же время стало известно, что Болгария выступила против согласования 21-го пакета ограничительных мер Евросоюза против рф из-за намерения добавить в санкционный список главу православной церкви россии патриарха Кирилла.

Кроме того, Великобритания объявила новые санкции против рф. Новый пакет направлен против незаконного «теневого флота» россии и финансовых сетей, используемых для обхода санкций.

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