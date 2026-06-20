Глава МИД Ирана сегодня планирует отправиться в Швейцарию на переговоры с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи намерен в субботу, 20 июня, отправиться в Швейцарию на переговоры с представителями Соединенных Штатов.

Об этом корреспондент Axios Барак Равид написал на платформе X, сославшись на источник.

15 июня 2026, 19:21 Как «взлетела» стоимость авиатоплива на фоне войны в Иране Какова была стоимость авиатоплива до войны в Иране и как изменилась цена в этом году – на инфографике Слово и дело.

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует совершить поездку в Швейцарию в субботу, по словам источника, знакомого с ситуацией», – написал он.

Однако, по словам собеседников корреспондента, эти планы ещё могут измениться

Равид утверждает, что ранее Арагчи в беседах с зарубежными коллегами сообщил, что прекращение огня в Ливане является критически важным вопросом для Ирана и «решающим» для начала переговоров с США.

По информации журналиста, в Швейцарию уже направляется специальный посланник президента США Стив Уиткофф. А Джаред Кушнер, по его словам, уже находится в Швейцарии.

Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. Документ обязывает Тегеран полностью разблокировать Ормузский пролив для прохода коммерческих судов. А США должны снять военно-морскую блокаду с иранских портов.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны.

Однако 19 мая The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников написала, что американские спецслужбы предупредили администрацию Трампа о риске срыва мирного соглашения с Ираном из-за действий правительства Израиля.

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