Вэнс назвал главные темы переговоров США и Ирана в Швейцарии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс очертил основные задачи предстоящих переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые должны состояться в Швейцарии. Среди главных приоритетов американской стороны – вопросы иранской ядерной программы и стабилизация ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает CNN.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Перед отлетом в Швейцарию Вэнс заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах по контролю над иранскими ядерными материалами. По его словам, к переговорному процессу будут привлечены как высокопоставленные чиновники, так и технические эксперты.

«Во главе процесса будет стоять политическое руководство высшего уровня, а техническая команда, очевидно, будет оставаться непосредственно на месте», – объяснил вице-президент.

Вэнс отметил, что планирует находиться в Швейцарии всего один-два дня, однако надеется за это время достичь конкретных результатов по ядерному досье Ирана.

Еще одним ключевым вопросом для Соединенных Штатов он назвал прекращение огня в Ливане. По словам американского чиновника, из-за нового обострения и ракетных ударов ситуация требует постоянного внимания со стороны Вашингтона.

«Это две большие темы, на которых мы будем сосредоточены. Я уверен, что у иранской стороны также будут вопросы, которые она захочет обсудить», – подытожил Вэнс.

Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. Документ обязывает Тегеран полностью разблокировать Ормузский пролив для прохода коммерческих судов. А США должны снять военно-морскую блокаду с иранских портов.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании относительно прекращения войны.

Однако на следующий день The Washington Post писала, что американские спецслужбы предупредили администрацию Трампа о риске срыва мирного соглашения с Ираном из-за действий правительства Израиля.

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