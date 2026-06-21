Вэнс назвал главные темы переговоров США и Ирана в Швейцарии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс очертил основные задачи предстоящих переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые должны состояться в Швейцарии. Среди главных приоритетов американской стороны – вопросы иранской ядерной программы и стабилизация ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает CNN.
Перед отлетом в Швейцарию Вэнс заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах по контролю над иранскими ядерными материалами. По его словам, к переговорному процессу будут привлечены как высокопоставленные чиновники, так и технические эксперты.
«Во главе процесса будет стоять политическое руководство высшего уровня, а техническая команда, очевидно, будет оставаться непосредственно на месте», – объяснил вице-президент.
Вэнс отметил, что планирует находиться в Швейцарии всего один-два дня, однако надеется за это время достичь конкретных результатов по ядерному досье Ирана.
Еще одним ключевым вопросом для Соединенных Штатов он назвал прекращение огня в Ливане. По словам американского чиновника, из-за нового обострения и ракетных ударов ситуация требует постоянного внимания со стороны Вашингтона.
«Это две большие темы, на которых мы будем сосредоточены. Я уверен, что у иранской стороны также будут вопросы, которые она захочет обсудить», – подытожил Вэнс.
Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. Документ обязывает Тегеран полностью разблокировать Ормузский пролив для прохода коммерческих судов. А США должны снять военно-морскую блокаду с иранских портов.
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании относительно прекращения войны.
Однако на следующий день The Washington Post писала, что американские спецслужбы предупредили администрацию Трампа о риске срыва мирного соглашения с Ираном из-за действий правительства Израиля.
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