Апелляционная палата оставила с подозрением экс-замглавы АМПУ

Экономика
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Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу защитника подозреваемого на процессуальное действие.
фото: «Слово и дело»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила с подозрением бывшего заместителя председателя государственного предприятия «Администрации морских портов», офицера СБУ Александра Ковалюка в рамках дела экс-заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Артема Шила.

Такое решение 8 июня приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, 26 мая антикоррупционный суд отказался отменить подозрение Ковалюка. Потому его защитник подал апелляционную жалобу на это решение.

«Постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 26 мая 2026 года оставить без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП задержали бывшего советника Офиса президента Артема Шило. Позже ему и другим фигурантам сообщили о подозрении. По версии следствия, Шило, чиновники АО «Укрзализныця» и другие соучастники обеспечили определение частной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости. Трансформаторы закупили в Узбекистане и поставили в Болгарию, где их уже купила частная компания, которая контролируется гражданином Беларуси, часто посещающим Россию.

В дальнейшем эти трансформаторы закупили УЗ по завышенной стоимости, что нанесло компании 94,8 млн грн убытков. Этими средствами завладела организованная группа и распорядилась по своему усмотрению.

Также Шило сообщили о подозрении в организации завладения средствами УЗ при закупке кабелей.

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Укрзализныця СБУ НАБУ САП коррупция Высший антикоррупционный суд Артем Шило
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