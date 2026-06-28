В разведке Британии объяснили, почему Крымский мост оказался под новой угрозой

Удары Сил обороны Украины по военным объектам во временно оккупированном Крыму и Керченском проливе существенно усложнили российскую логистику на полуострове и могут подготовить условия для новых атак на Крымский мост.

Об этом говорится в новом обзоре Министерства обороны Великобритании.

23 июня 2026, 13:01 Тревожный Крым: как часто оккупанты включают сирены и перекрывают Керченский мост «Слово и дело» показывает на инфографике, сколько дней с начала полномасштабного вторжения в Крыму звучала тревога и перекрывалось движение по Керченскому мосту.

По данным британской разведки, недавно украинские силы нанесли удары по российским системам противовоздушной обороны, топливным складам и трем автомобильным паромам, обеспечивающим переправу через Керченский пролив.

В результате этого в оккупированном Крыму возникли перебои с поставками горючего и значительно увеличились задержки на паромных переправах.

«Вывод из строя трех паромов, учитывая, что южный сухопутный коридор в Крым остается спорной территорией, почти наверняка обострил проблемы с обеспечением на полуострове, которые постоянно нарастают», – отметили британские аналитики.

В разведке напомнили, что после взрыва на Крымском мосту осенью 2022 года российские власти запретили движение грузового транспорта через переправу. С тех пор основная нагрузка по перевозке грузов легла на паромное сообщение, которое теперь также несет потери.

Кроме того, два железнодорожных парома, которые были повреждены во время украинских атак в марте и апреле этого года, по оценке британской стороны, до сих пор находятся в ремонте.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что Украина все более активно наносит удары по логистической инфраструктуре российских войск на оккупированных территориях, используя дальнобойные средства поражения и ударные беспилотники.

По мнению британской разведки, такая тактика постепенно ослабляет даже хорошо защищенные районы российской системы ПВО.

«Это расширяет для Украины возможности для атак на Крымский мост – стратегическую и политически чувствительную цель, открытую президентом путиным», – подытожили в британском оборонном ведомстве.

Напомним, в последнее время Силы обороны усилили атаки на оккупированный Крым. Как отмечал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди, оккупированный полуостров постепенно превращается для россии в обузу, поскольку Силы обороны последовательно ликвидируют вражескую противовоздушную оборону, флот, логистические пути и ресурсное обеспечение.

Известно, что после многочисленных атак в Крыму и проблем, возникших из-за этого, на полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации.

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