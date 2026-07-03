В оккупированном Крыму ночью гремели взрывы: какие объекты могли атаковать на этот раз

В ночь на 3 июля в временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. По сообщениям местных жителей, под атакой могли оказаться военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщают Telegram-канал «Крымский ветер», который отслеживает события в оккупированном Крыму.

29 июня 2026, 17:09 Крымский капкан: как путин будет искать выход из ловушки ВСУ Украина системно разрушает логистику, энергетику и военную инфраструктуру оккупированного Крыма, превращая полуостров из сакрального символа путинского режима в его главную политическую и военную ловушку.

Отмечается, что взрывы и работу российской противовоздушной обороны слышали в районе поселка Гвардейское, а также вблизи военных аэродромов «Кача» и «Саки». Сообщения о взрывах также поступали из населенных пунктов Сакского района.

Кроме военных объектов, вероятно, под удар попала и энергетическая инфраструктура. В городе Старый Крым и близлежащих селах после взрывов полностью исчезло электроснабжение. Предварительно, причиной могло стать поражение местной электроподстанции.

Также очевидцы сообщили о густом дыме над селом Марьяновка Красногвардейского района, где расположена узловая электроподстанция 220/35 кВ. Этот объект уже ранее попадал под атаки.

Официальных заявлений оккупационных властей относительно последствий ночной атаки пока не было.

Накануне, 2 июля, на западе оккупированного Крыма уже сообщали о пожарах на электроподстанциях «Донузлав» и «Митяево», которые, по данным мониторинговых ресурсов, также могли стать целью новых ударов.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины успешно атаковала военный аэродром в временно оккупированном Крыму. Главными целями спецоперации стали инфраструктура объекта и ангары с вражеской авиатехникой.

Также сообщалось, что всего за последние двое суток бойцы Сил беспилотных систем ВСУ успешно поразили 12 электроподстанций и одну газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях.

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