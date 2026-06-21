СМИ предположили, когда премьер Британии может объявить о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может в ближайшие дни объявить график своей отставки с должности.

Об этом пишет британское издание The Observer.

18 мая 2026, 18:56 Стармер заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на давление после местных выборов После неудачных для своей партии местных выборов в Великобритании Кир Стармер оказался под давлением оппонентов, однако публично отверг все слухи о возможной отставке.

Стармер может подать в отставку из-за растущего внутрипартийного давления и убедительной победы мэра Манчестера Энди Бернема на довыборах в избирательном округе Мейкерфилд. Объявить о своем решении премьер, по данным СМИ, может уже в начале следующей недели.

Как утверждают источники издания, в последние дни Стармер провел ряд консультаций с министрами, советниками, представителями профсоюзов и донорами партии. После этих разговоров он якобы пришел к выводу, что его дальнейшее пребывание на должности становится все менее реалистичным.

По данным собеседников The Observer, сейчас премьер находится в загородной резиденции Чекерс, где обсуждает дальнейшие шаги с супругой Викторией. Окончательное решение еще не принято, однако официальное заявление может прозвучать уже в начале новой недели.

В Лейбористской партии все больше политиков считают, что смена руководства должна произойти организованно, без внутреннего кризиса. По словам источников, Стармер не планирует покидать должность внезапно, а стремится обеспечить постепенную передачу власти.

Дополнительный импульс ситуации придала победа Энди Бернема, который вернулся в Палату общин после успеха на довыборах. Сторонники политика утверждают, что он уже заручился поддержкой более половины депутатов парламентской фракции лейбористов, что делает его главным претендентом на пост лидера партии.

По информации издания, ряд членов правительства призывает Стармера как можно скорее определиться со своими планами еще до ближайшего заседания Кабинета министров. Среди тех, кто якобы выступает за упорядоченную смену руководства, называют нескольких влиятельных министров.

В то же время на Даунинг-стрит отвергают информацию о неизбежной отставке. Представитель правительства заявил, что такие сообщения являются лишь спекуляциями. Сам Стармер ранее подчеркнул, что намерен участвовать в возможных выборах нового лидера партии и считает, что ему еще есть над чем работать.

По данным The Observer, если решение об отставке все же будет принято, Стармер может покинуть должность осенью, а нового лидера официально утвердят во время конференции Лейбористской партии в сентябре.

Напомним, СМИ писали о возможной отставке Стармера еще в прошлом месяце. Тогда также сообщалось, что премьер Британии намеревается объявить график своего ухода с должности.

Впрочем, позже Стармер опроверг эти слухи, заявив, что не будет уходить в отставку, даже несмотря на давление из-за провала его партии на местных выборах.

Позже стало известно, что в отставку подал министр обороны Британии Хили. Чиновник обвинил Стармера в том, что тот якобы неспособен обеспечить финансирование армии.

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