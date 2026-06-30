В Киеве задержан «экс-министр» оккупационного правительства Крыма

Прокуроры автономии совместно со следователями СБУ разоблачили и задержали в Киеве бывшего «министра» энергетики Крыма, работавшего на российскую федерацию.

Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора и Прокуратура АР Крым и г. Севастополя в Телеграм-каналах.

Речь идет о 65-летнем гражданине Украины, который после оккупации полуострова, по данным следствия, пошел на сотрудничество с врагом и добровольно возглавил так называемое «министерство топлива и энергетики Республики Крым».

25 июня 2026, 12:09 Депутаты, министры и мэры: кого из чиновников заподозрили в госизмене после начала большой войны «Слово и дело» показывает на инфографике действующих и бывших чиновников высшего и среднего звена, которым объявили подозрения в государственной измене или коллаборационной деятельности после 24 февраля 2022 года.

Он оформил российское гражданство и предложил оккупационным властям рф свою помощь. Местный гауляйтер Аксенов назначил его так называемым «министром топлива и энергетики». На этой «должности» фигурант помогал оккупационной администрации рф устанавливать контроль над стратегически важной энергетической инфраструктурой полуострова.

«Речь идет о Симферопольской и Севастопольской теплоэлектроцентралях, Таврической ТЭС, сети солнечных и ветровых электростанций, газопроводах и газокомпрессорных станциях, нефтебазах и нефтетерминалах в Керчи и Феодосии. Также в течение двух лет после «назначения» злоумышленник пытался интегрировать и «перерегистрировать» крымские энергоактивы по законодательству страны-агрессора», – уточнили в СБУ.

В 2026 году мужчина прибыл на подконтрольную Украине территорию и поселился в Киеве. Правоохранители установили его местонахождение и задержали. Во время обыска у подозреваемого были изъяты паспорта гражданина рф и техника.

«18 июня следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 Criminal кодекса Украины (государственная измена). Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – говорится в сообщении правоохранителей.

По ходатайству прокурора суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Следственные действия продолжаются и дальше.

По информации украинских медиа, речь идет о Колобове Сергее Ивановиче.

Напомним, также Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Одессе агента фсб, который собирал для российских спецслужб информацию о расположении украинских военных объектов и передавал ее оккупантам.

Кроме этого мы сообщали, что бывший начальник Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым Олег Кулинич задержан правоохранительными органами по обвинению в государственной измене.

Между тем Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи под домашний арест подозреваемого в государственной измене нардепа Нестора Шуфрича

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