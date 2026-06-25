Экс-главу штаба Антитеррористического центра СБУ Козюру приговорили к пожизненному заключению

Бывшего начальника штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру признали виновным в государственной измене в условиях военного положения за сотрудничество с ФСБ рф. Экс-полковник приговорен к пожизненному лишению свободы за передачу тайных данных российским спецслужбам.

Об этом сообщают пресс-служба СБУ и генеральный прокурор Руслан Кравченко.

«По доказательной базе Главного управления внутренней безопасности и следователей СБУ Шевченковский районный суд города Киева назначил пожизненный срок заключения бывшему высокопоставленному чиновнику-агенту ФСБ, которого задержали в результате беспрецедентной спецоперации под кодовым названием «Крыса» в феврале 2025 года. Злоумышленником является завербованный врагом бывший руководитель Штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины», – пишет пресс-служба ведомства.

При этом в своих показаниях он признал работу на ФСБ рф за финансовое вознаграждение. Генпрокурор уточнил, что еще в марте 2018 года Козюру завербовали ФСБ рф в Вене.

«Полковник, кадровый офицер СБУ имел доступ к государственной тайне и отвечал за координацию борьбы с терроризмом. В марте 2018 года в Вене его завербовали ФСБ рф. За денежное вознаграждение он обязался собирать и передавать российским спецслужбам оборонные сведения, в том числе данные, составляющие государственную тайну», – заявил Кравченко.

По данным следствия, с тех пор Козюра был на постоянной связи со своими российскими кураторами. Для конспирации на связь с представителями российских спецслужб выходил через посредника, а шифрограммы подписывал лично.

«В течение длительного времени он был законсервирован российской спецслужбой, но в конце декабря 2024 года кураторы из рф возобновили с ним контакты и определили агентурные задачи», – говорится в сообщении.

Активная деятельность Козюры началась в период полномасштабного вторжения в Украину. В его обязанности входило шпионаж за командными пунктами СБУ и передача данных об атаках по бизнес-центрам и количестве раненых военных и гражданских.

В течение 2024-2025 годов предатель систематически передавал информацию о результатах ракетных обстрелов Киева и местах дислокации подразделений СБУ. Также он передавал документы с грифом «секретно» касательно объектов критической инфраструктуры, в частности газотранспортной системы, и планах увеличения ПВО на этих объектах.

«Для связи с российской спецслужбой «крыса» использовал конспиративную квартиру в Киеве, из которой контактировал с резидентом из рф с помощью отдельного мобильного телефона и Wi‑Fi роутера. Во время обысков по местам пребывания предателя обнаружены технические средства коммуникации и другие вещественные доказательства его сотрудничества с фсб», – пишут в СБУ.

По материалам Службы безопасности Украины суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как известно, 12 февраля 2025 года Служба безопасности разоблачила Козюру, задерживал предателя лично тогдашний глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, уже на следующий день Козюру арестовали до 11 апреля без права на залог.

Кроме этого, в начале июня Шевченковский райсуд Киева освободил детектива НАБУ Виктора Гусарова от уголовной ответственности по делу о государственной измене.

Также на инфографике «Слово и дело» – кого из чиновников заподозрили в госизмене после начала большой войны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.