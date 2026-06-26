В Офисе президента анонсировали новый обмен пленными

Очередной обмен пленными между Украиной и российской федерацией может состояться уже в ближайшие дни.

Об этом 25 июня во время общения со студентами Киево-Могилянской академии заявил Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Он обсуждал со студентами многие вопросы, касающиеся настоящего и будущего нашей страны, отношений со странами-соседями, демократических процессов в условиях войны и места нашего государства в мире.

29 апреля 2026, 18:50 Украина обменяла более 9 тысяч гражданских и военных – Лубинец Украина планирует в ближайшее время провести новый обмен пленными с российской федерацией. Также Киеву уже удалось вернуть домой 9 тысяч человек.

Также среди вопросов аудитории были и те, которые касались темы обмена военнопленными. В частности, речь шла о «красных линиях», которые бы никогда не переступил руководитель Офиса президента в обмене. На этот «философский», как сказал Буданов, вопрос – ответ тоже лежит в плоскости философии.

«Какую ценность для вас имеет человеческая жизнь?», – спросил Буданов у девушки, задавшей вопрос. «Наивысшую», – ответила та.

Вместе с тем, общаясь со студентами, Кирилл Буданов анонсировал возможность нового обмена.

«Даст Бог, увидите на днях новый обмен военнопленными», – сказал он.

Также Кирилл Буданов заявил, что сегодня Украина и её население живут в условиях гибридного военного положения. Этот опыт он назвал уникальным, ведь, несмотря на предусмотренные и разрешенные Конституцией и законами ограничения, мы сохраняем полное функционирование демократических институтов и защиту интересов граждан.

«Это и есть наша оборонная демократия, где свобода – это то, что мы защищаем с оружием в руках. Это наше устройство безопасности, где каждый понимает: либо мы едины и целостны, либо нас не существует», – объяснил он.

Напомним, предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 5 июня. Это был второй этап масштабного обмена в формате «1000 на 1000». Тогда домой вернулись 185 военных и один гражданский. Среди освобожденных защитников были воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Первый этап обмена в формате «1000 на 1000» между Украиной и россией состоялся 15 мая. На украинскую землю вернулись 205 украинских воинов.

Стоит отметить, что Украина в рамках обменов вернула домой уже 9048 гражданских и военных.

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что количество украинских военных, которые остаются в российском плену, меньше числа защитников, которых уже удалось вернуть домой.

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