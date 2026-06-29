В немецком городе Штаде произошла стрельба, есть погибшие

В городе Штаде на севере Германии произошла стрельба в одном из молодежных центров. В результате инцидента есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщает издание Welt.

По предварительным данным, инцидент произошел в заведении, где размещают женщин с детьми. Жертвами стали пятеро людей, еще несколько человек получили ранения.

Правоохранители провели специальную операцию, по итогам которой сообщили о задержании двух человек, в частности, вероятного стрелка. Их личности официально не раскрываются, как и роль второго задержанного в стрельбе.

Отмечается также, что рядом с местом происшествия находятся детский сад и школа, однако, по данным городских властей, опасности для них не возникало.

Напомним, в начале июня сообщалось, что в США на одном из фестивалей устроили стрельбу, 12 человек получили ранения.

Стоит также отметить, что до этого в Калифорнии юноши устроили стрельбу в мечети, погибли люди.

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