В Херсоне увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки на центр города

Количество пострадавших в результате вражеского удара «шахедом» по центру Херсона увеличилось с двух до 15 человек.

Такими данными поделилась пресс-служба городской военной администрации.

В больницу обратились, в частности, 26-летний мужчина и женщины 32, 33, 55 и 59 лет. У них диагностированы контузии, а также взрывчатые и закрытые черепно-мозговые травмы.

«Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Будут лечиться дальше амбулаторно», – указано в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня оккупанты дважды атаковали Херсон. Утром россияне попали по маршрутке, а уже днем враг ударил «шахедом» по центру города. Жертвами ударов стали три человека.

Кроме того, враг в среду обстрелял Харьков. Известно о двух погибших, также есть раненые и травмированные.

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