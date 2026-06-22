Армия рф нанесла удары по Херсонщине, пострадали гражданские

Национальная безопасность
Читати українською
Оккупанты нанесли новые удары по Херсонщине. В понедельник под вражескими ударами оказались Белозерская община и центральная часть Херсона.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российские оккупационные войска нанесли новые удары по Херсонской области. В понедельник, 22 июня, под вражескими ударами оказались Белозерская община и центральная часть Херсона. Пострадали двое человек.

Об этом сообщила пресс-служба обласной военной администрации.

Там рассказали, что примерно в 14:00 российский дрон атаковал велосипедиста в селе Молодецкое Белозерской общины. Под удар попал 41-летний местный житель.

Из-за сброса взрывчатки мужчина получил осколочные ранения головы и руки и ряд травм. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

После этого оккупанты ударили по центральной части Херсона. В результате этого удара пострадал 48-летний мужчина – у него диагностировали контузию, взрывчатую и закрытую черепно-мозговую травму.

Как известно, сегодня ночью российский беспилотник попал в частный сектор Запорожья, из-за чего загорелся жилой дом. Погибли двое человек, еще семеро пострадали.

В целом в ночь на 22 июня атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 88 ударными беспилотниками разных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Херсонская область Вторжение России Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

инфографикаВысшие госнаграды Украины и Польши: кому их присуждают и за какие заслуги
Армия рф нанесла удары по Херсонщине, пострадали гражданские
Стало известно, когда и где именно состоится Парламентский саммит НАТО
Подозреваемым по делу дронов для Госспецсвязи снова продлили обязанности
В разведке объяснили, почему россия не включает сирены и скрывает масштабы атак ВСУ
Командующий Нацгвардией об угрозе из Беларуси: россиям для этого нужно перебросить 70 тысяч военных
В Минобороны назвали долю закупленных для ВСУ дронов, производимых в Украине
В Еврокомиссии отреагировали на предупреждение Зеленского Лукашенко о ретрансляторах
В Кремле заявили, что путин обсудит с Лукашенко ультиматум Зеленского
Лидеры E5 встретятся в Германии для обсуждения поддержки Украины
Больше новостей