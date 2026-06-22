Армия рф нанесла удары по Херсонщине, пострадали гражданские

Российские оккупационные войска нанесли новые удары по Херсонской области. В понедельник, 22 июня, под вражескими ударами оказались Белозерская община и центральная часть Херсона. Пострадали двое человек.

Об этом сообщила пресс-служба обласной военной администрации.

Там рассказали, что примерно в 14:00 российский дрон атаковал велосипедиста в селе Молодецкое Белозерской общины. Под удар попал 41-летний местный житель.

Из-за сброса взрывчатки мужчина получил осколочные ранения головы и руки и ряд травм. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

После этого оккупанты ударили по центральной части Херсона. В результате этого удара пострадал 48-летний мужчина – у него диагностировали контузию, взрывчатую и закрытую черепно-мозговую травму.

Как известно, сегодня ночью российский беспилотник попал в частный сектор Запорожья, из-за чего загорелся жилой дом. Погибли двое человек, еще семеро пострадали.

В целом в ночь на 22 июня атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 88 ударными беспилотниками разных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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