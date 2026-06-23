Россияне обстреляли Херсон, есть жертва и пострадавшие

Оккупационная армия россии нанесла новые удары по Херсону. Во вторник, 23 июня, под обстрелом оказался Корабельный район города, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили пресс-служба областной военной администрации и руководитель ОВА Александр Прокудин.

Известно, что враг ударил по городу из артиллерии. Изначально сообщалось, что в результате обстрела пострадала 37-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс.

Впоследствии стало известно о еще двух травмированных людях – 62-летней женщине и 64-летнем мужчине. У обоих диагностированы взрывные травмы, контузии и острая реакция на стресс.

Также местные власти сообщили о гибели 47-летнего мужчины, который получил ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, сегодня около 11 утра российские войска ударили баллистикой по Кривому Рогу. Погибли три человека, еще 25 гражданских получили ранения.

Также сегодня днем рф атаковала Одессу ударными дронами. Один из БПЛА пролетел над одесским побережьем и ударил по известному городскому пляжу «Отрада». Там погибла женщина.

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