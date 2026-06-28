В центре Херсона дрон ударил по остановке, пострадал мужчина

Национальная безопасность
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Российский дрон утром 28 июня атаковал остановку общественного транспорта в центральной части Херсона. За медицинской помощью обратился 62-летний мужчина.
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Российский дрон утром 28 июня атаковал остановку общественного транспорта в центральной части Херсона. За медицинской помощью обратился 62-летний мужчина.

Об этом в Facebook сообщила Херсонская областная военная администрация.

Россияне ночью выпустили по Украине 8 ракет и 142 БПЛА: как отработала ПВОУкраинская ПВО уничтожила большинство воздушных целей, однако зафиксированы попадания на 11 локациях и падение обломков в нескольких регионах.

По данным ОВА, атака произошла ориентировочно в 09:40.

Пострадавший херсонец получил осколочные ранения ноги, контузию и взрывную травму.

Сейчас мужчина находится в больнице и проходит обследование.

Напомним, в ночь на 28 июня россия атаковала Украину ракетами и 142 дронами. Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет, одну ракету «Циркон» и 125 беспилотников.

В частности, баллистическими ракетами россияне атаковали Киев. Взрывы прогремели дважды с интервалом в 40 минут.

Также враг почти 20 раз атаковал три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате ударов ранены два человека.

В течение последней недели российские войска осуществили масштабные атаки на украинские города и громады, применив около 1400 ударных беспилотников, почти 1500 управляемых авиабомб и 19 ракет разных типов.

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