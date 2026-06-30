В Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 1 июля

В среду, 30 июня, графики отключений электроэнергии будут распространяться на все регионы. Согласно прогнозу, они будут действовать в течение пяти часов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

29 июня 2026, 08:16 Жара истощает энергосистему: в Yasno призвали украинцев держать гаджеты заряженными Из-за аномальной жары растет нагрузка на энергосистему Украины. В Yasno предупредили о напряженном режиме работы сетей и призвали держать заряженными телефоны и павербанки.

Ограничения будут действовать в вечерние часы 2 с 17:00 до 22:00. В этот период для промышленности и бизнеса будут введены графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей – почасовые отключения в объеме одной очереди.

В Укрэнерго объяснили, что причиной таких мер является резкий рост потребления электроэнергии из-за жаркой погоды, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему страны.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) вашего региона Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо», – говорится в заявлении.

Напомним, накануне глава Минэнерго Денис Шмыгаль заявил, что его ведомство принимает ряд балансирующих мер, чтобы сохранить стабильное функционирование энергосистемы страны. В частности, поручено ввести в эксплуатацию оборудование тепловой генерации общей мощностью не менее 300 МВт.

Согласно прогнозу, в Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода. Однако уже в пятницу в страну начнет поступать более прохладный воздух из Скандинавии и Балтии.

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