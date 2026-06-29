Укрэнерго обнародовало график отключений света на 30 июня

Во вторник, 30 июня, во всех регионах Украины будут действовать ограничения электропотребления в связи со сложной ситуацией в энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

29 июня 2026, 08:16 Жара истощает энергосистему: в Yasno призвали украинцев держать гаджеты заряженными Из-за аномальной жары растет нагрузка на энергосистему Украины. В Yasno предупредили о напряженном режиме работы сетей и призвали держать заряженными телефоны и павербанки.

Согласно прогнозу, в течение суток будут применяться как почасовые отключения, так и ограничения для промышленности. В частности, графики почасовых отключений будут действовать с 17:00 до 22:59 с объемом ограничений от 0,5 до 1 очереди.

Параллельно для промышленных потребителей в тот же период будут действовать графики ограничения мощности.

«Причина введения ограничений – значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды», – говорится в заявлении.

В Укрэнерго указали, что ситуация в системе еще может измениться. В связи с этим потребителей призвали следить за сообщениями облэнерго.

Напомним, 29 июня в Ровенской и Хмельницкой областях произошли аварийные обесточивания после того, как аномальная жара в Украине привела к перегрузке энергосистемы.

Ожидается, что в Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода, местами температура воздуха поднимется до +38 °С. Однако уже ближе к выходным в страну начнет поступать более прохладный воздух из Скандинавии и Балтии.

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