Не только импорт оружия для ВСУ: стали известны подробности использования спецзайма ЕС

Кабинет министров утвердил порядок использования средств Евросоюза, привлеченных в рамках специального займа на поддержку оборонно-промышленной способности Украины в 2026-2027 годах. Деньги направят не только на импорт вооружения, но и на прямое финансирование контрактов с украинскими производителями.

Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

25 июня 2026, 12:37 ЕС перечислил Украине первые 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита Европейский Союз 25 июня перечислил Украине первый транш в размере 3,2 млрд евро из пакета кредитной поддержки на 90 млрд евро.

Согласно ее словам, этот порядок позволит направить привлеченные от ЕС средства на закупку оружия, военной техники и оборудования для нужд украинской армии.

Как отмечается, европейские средства направят не только на импорт вооружения, но и на прямое финансирование контрактов с украинскими производителями.

«Закупки будут проводиться, в частности, через международные организации по их процедурам, что ускорит доставку важных компонентов и готового вооружения», – написала Свириденко.

При этом премьер подчеркнула, что вводится мониторинг, контроль, аудит и отчетность в соответствии с требованиями Европейского Союза, и это обеспечит прозрачное и наиболее эффективное использование привлеченных средств.

«Соглашение об Ukraine Support Loan было подписано и ратифицировано в конце мая. Это кредитный инструмент Европейского Союза объемом до €90 млрд, рассчитанный на 2026-2027 годы. Из этой суммы €60 млрд будет направлено на оборонные нужды Украины», – добавила она.

Также сообщается, что уже в этом году ожидается €28,3 млрд оборонной поддержки в рамках Ukraine Support Loan.

Как известно, Верховная Рада отклонила семь проектов постановлений, предлагавших отменить изменения в Госбюджет, и разблокировала использование средств Европейского Союза для обеспечения нужд сектора безопасности и обороны.

В конце мая Рада ратифицировала соглашение с ЕС по кредиту на 90 млрд евро.

Напомним, Европейский союз 8 июня направил Украине новый транш в рамках программы поддержки Ukraine Facility общим объемом €2,8 миллиарда.

Также Свириденко сообщила, что МВФ должен выделить Украине 690 миллионов долларов.

В то же время, второй транш бюджетной поддержки Украине в рамках 90-миллиардной помощи от Европейского Союза поступит Киеву в сентябре. Ожидается, что это будет около 3,7 млрд евро.

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