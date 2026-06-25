В ЕК рассказали, когда Украине поступит второй транш из 90-миллиардной помощи Евросоюза

Второй транш бюджетной поддержки Украине в рамках 90-миллиардной помощи от Европейского Союза поступит Киеву в сентябре. Ожидается, что это будет около 3,7 млрд евро.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, информирует «Суспільне».

По его словам, для выплаты второго транша нужна заявка от Украины, но Евросоюз её пока ещё не получил.

12 июня 2026, 22:06 МВФ одобрил новый транш для Украины на 690 млн долларов МВФ и Украина достигли соглашения на уровне экспертов о пересмотре программы EFF и транше в размере 690 млн долларов США.

«Согласно общепринятой практике, нам придется проверить, выполнены ли соответствующие условия. Так что как только мы получим запрос на выплату, детально рассмотрим, что именно предусмотрено для второго транша, и проверим это, прежде чем сможем осуществить выплату», – сказал Уйвари.

Согласно предварительному графику, по данным Уйвари, следующий транш в рамках программы макрофинансовой помощи (MFA) прогнозируют «примерно в сентябре».

«Ожидается, что это будет примерно 3,7 миллиарда евро, а затем в конце года мы осуществим еще один транш на сумму 1,45 млрд. Итак, на этом все на этот год в рамках MFA, и в целом это составляет 8,5 млрд», – объяснил европолитик.

Он также сообщил, что Украина уже направила перечень оборонных потребностей для выплаты второго транша.

«Только что мы получили второй перечень, который сейчас рассматривается. Это также касается дронов», – сказал представитель ЕК и объяснил, что Украина может очерчивать необходимые виды оружия, даже те, которых нет в ЕС.

«Существует возможность подать заявку на исключение. Нет гарантии, что ее одобрят, но это то, что мы будем рассматривать в соответствии с общей практикой», – подытожил он.

Напомним, сегодня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 3,2 миллиарда евро из пакета кредитной поддержки на 90 миллиардов евро.

До этого Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро в течение 2026–2027 годов.

Как известно, эти средства планируют направить прежде всего на поддержку армии, социальные нужды и развитие оборонного производства, в частности дронов и систем РЭБ.

Также мы сообщали, что 8 июня Евросоюз направил Украине новый транш в рамках программы поддержки Ukraine Facility общим объемом 2,8 миллиарда евро.

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