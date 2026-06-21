Франция вводит «сухой закон» из-за аномальной жары

Во Франции из-за аномальной жары запретили употребление алкоголя на части мероприятий национального музыкального фестиваля Fête de la Musique. В 35 департаментах страны объявили высший уровень опасности, а температура может достигнуть 41°C.
Об этом пишет BBC.
Ежегодное празднование Fête de la Musique традиционно собирает миллионы людей на улицах. В этом году в 35 департаментах Франции объявили самые серьезные предупреждения из-за жары.
Из-за этого правительство запретило употребление алкоголя в общественных местах в рамках мероприятий, где действует красный уровень опасности.
«Для всех мероприятий, организованных государством и его учреждениями, были даны указания не предлагать алкоголь», – сообщила канцелярия премьер-министра Себастьяна Лекорню.
В воскресенье во Франции ожидается температура от 39°C до 40°C – от юго-запада через Парижский регион до Бургундии. В отдельных районах она может достигнуть 41°C.
Пик жары прогнозируют в понедельник. Власти предупреждают, что температура может повторить исторические максимумы.
Правительство призвало ограничить употребление алкоголя, чтобы снизить нагрузку на экстренные и медицинские службы, а также позволить медикам сосредоточиться на помощи наиболее уязвимым людям.
Жара во Франции продолжается уже несколько дней. Из-за нее в стране отменили десятки поездов и приостановили занятия.
Французская метеорологическая служба Météo-France заявила, что пока неизвестно, как долго продлится волна жары. По оценкам, она затронула около трех четвертей населения страны.
В Париже, чтобы помочь жителям и туристам легче переносить высокие температуры, парки и сады оставляют открытыми на всю ночь.
Fête de la Musique проводят во Франции уже более 40 лет. Фестиваль традиционно отмечают в день летнего солнцестояния. В прошлом году мероприятия в Париже посетили около двух миллионов человек.
Напомним, в мае Европа пережила одну из самых мощных волн жары за последние десятилетия. В нескольких странах зафиксировали исторические температурные рекорды, а во Франции из-за экстремальной жары погибли не менее семи человек.
В частности, в Испании зафиксировали самое высокое с 2015 года количество смертей, связанных с жарой. Было зарегистрировано не менее 101 погибшего.
Как известно, в Испании еще в начале мая расширили сеть климатических убежищ – специальных прохладных пространств, где люди могут переждать сильную жару.
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