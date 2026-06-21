Франция вводит «сухой закон» из-за аномальной жары

Во Франции из-за аномальной жары запретили употребление алкоголя на части мероприятий национального музыкального фестиваля Fête de la Musique. В 35 департаментах страны объявили высший уровень опасности, а температура может достигнуть 41°C.

Об этом пишет BBC.

17 июня 2026, 13:32 Европу накроет новая рекордная волна жары из Сахары Мощная волна жары из Сахары охватит большую часть Европы. В Германии, Италии и Чехии температура может подняться до +35°C, а в Испании и Франции – превысить +45°C.

Ежегодное празднование Fête de la Musique традиционно собирает миллионы людей на улицах. В этом году в 35 департаментах Франции объявили самые серьезные предупреждения из-за жары.

Из-за этого правительство запретило употребление алкоголя в общественных местах в рамках мероприятий, где действует красный уровень опасности.

«Для всех мероприятий, организованных государством и его учреждениями, были даны указания не предлагать алкоголь», – сообщила канцелярия премьер-министра Себастьяна Лекорню.

В воскресенье во Франции ожидается температура от 39°C до 40°C – от юго-запада через Парижский регион до Бургундии. В отдельных районах она может достигнуть 41°C.

Пик жары прогнозируют в понедельник. Власти предупреждают, что температура может повторить исторические максимумы.

Правительство призвало ограничить употребление алкоголя, чтобы снизить нагрузку на экстренные и медицинские службы, а также позволить медикам сосредоточиться на помощи наиболее уязвимым людям.

Жара во Франции продолжается уже несколько дней. Из-за нее в стране отменили десятки поездов и приостановили занятия.

Французская метеорологическая служба Météo-France заявила, что пока неизвестно, как долго продлится волна жары. По оценкам, она затронула около трех четвертей населения страны.

В Париже, чтобы помочь жителям и туристам легче переносить высокие температуры, парки и сады оставляют открытыми на всю ночь.

Fête de la Musique проводят во Франции уже более 40 лет. Фестиваль традиционно отмечают в день летнего солнцестояния. В прошлом году мероприятия в Париже посетили около двух миллионов человек.

Напомним, в мае Европа пережила одну из самых мощных волн жары за последние десятилетия. В нескольких странах зафиксировали исторические температурные рекорды, а во Франции из-за экстремальной жары погибли не менее семи человек.

В частности, в Испании зафиксировали самое высокое с 2015 года количество смертей, связанных с жарой. Было зарегистрировано не менее 101 погибшего.

Как известно, в Испании еще в начале мая расширили сеть климатических убежищ – специальных прохладных пространств, где люди могут переждать сильную жару.

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