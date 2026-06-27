Российские войска атаковали беспилотниками Чернигов, есть пострадавшие

Оккупационная армия россии в субботу, 27 июня, нанесла удар по Чернигову. В результате вражеской атаки пострадали гражданские.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Сначала он написал, что на город летят около 10 российских «шахедов» и что противовоздушная оборона уже работает над их уничтожением.

Позже Брижинский уточнил, что в результате падения БПЛА пострадали двое человек – они получили осколочные ранения.

Напомним, накануне оккупанты ударили реактивными беспилотниками по жилому сектору в Сумах. В результате атаки пострадали 18 человек.

А Запорожской области из-за ударов российских УАБов повреждено помещение детского сада «Рукавичка». В здании выбиты стекла, повреждены стены и крыша.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.